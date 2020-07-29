Во время летней профилактической акции «Каникулы с общественным советом» общественники и полиция проводят рейды
Очередной рейд прошёл на побережье реки Уда в районе Мясокомбината. Сотрудники ПДН, участковые уполномоченные полиции и член Общественного совета при МВД Бурятии Олег Осипов обследовали берег реки на наличие подростков, купающихся без сопровождения взрослых.
На одном участке полицейские выявили группу подростков 13-15 лет, которые находились в воде в запрещённом для купания месте, были без сопровождения взрослых и разводили на побережье костер. С детьми сотрудники полиции провели профилактическую беседу и попросили впредь ходить на водоёмы только с родителями.
Также полицейские и общественники осмотрели детские площадки, которые находятся вблизи автомобильных дорог. Проведена беседа с родителями ребят, о том, что необходимо разъяснять детям с малого возраста какую опасность несут машины и посторонние незнакомые люди. Общественники раздали памятки по профилактике экстремизма и терроризма родителям и детям и напомнили о комендантском часе, сообщили в МВД по Бурятии.
Справка:
В Бурятии несовершеннолетним нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей и опекунов или лиц, их заменяющих: 22.00-06.00 (с 1 ноября по 31 марта); 23.00-06.00 (с 1 апреля по 31 октября).
В Улан-Удэ на реке поймали компанию подростков без взрослых
Общество, Фото:
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