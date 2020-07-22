Учреждение откроют на месте бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища
В Иркутской области на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) планируют открыть суворовское военное училище. С такой инициативой к врио губернатора региона Игорю Кобзеву обратились представители общественных организаций, он её поддержал.
Для размещения училища планируют использовать здания учебного корпуса (бывшее главное здание военного училища) и штаба (бывшее офицерское собрание). Они входят в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское училище».
По предварительной оценке, стоимость проведения работ по реставрации и приспособлению объектов составит свыше 1 млрд рублей. Власти региона намерены обратиться за поддержкой в минобороны РФ.
- Сегодня в регионе функционируют два кадетских корпуса – в Усолье-Сибирском и в Иркутске. В 2019 году конкурс составил шесть человек на место. К сожалению, выпускники кадетских корпусов, в число которых входят и дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеют преимущественного права при поступлении в высшие учебные заведения. А вот успешное окончание суворовского военного училища позволит ребятам поступить в лучшие высшие учебные военные заведения страны. Эта одна из причин, чтобы суворовцев готовили и на территории Иркутской области, - отметил врио губернатора.
В Иркутске откроют суворовское военное училище
Общество, Фото:
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