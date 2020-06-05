В Бурятии объяснили про вёдра вместо туалетов для больных COVID

Минздрав ответил на публикацию с возмущениями больного из инфекционной больницы
Больные COVID-19 пациенты республиканской клинической инфекционной больницы в Улан-Удэ не могут пользоваться общим туалетом в целях соблюдения санитарных норм. Минздрав Бурятии прокомментировал ситуацию с вёдрами для коронавирусных больных, которые установлены в палатах.
Ранее издание «Подъём» опубликовало статью, в которой пациент больницы пожаловался на условия содержания. На снимках видно, что в палате за ширмой стоят переносные ведра-туалеты. В общие туалеты больных с коронавирусом не отпускают.
- Неудобства, которые испытывают пациенты Республиканской клинической инфекционной больницы связаны с тем, что согласно СанПиН «Безопасность работы с микроорганизмами 1-2 группы патогенности», больные не должны пользоваться общими туалетами. Туалеты открывают для слива обеззараженных растворов, - прокомментировали в минздраве Бурятии.
Здание инфекционной больницы 1940 года постройки и не имеет системы очистки канализационных стоков. Поэтому пациенты вынуждены использовать специальные ведра-туалеты.
- Все продукты жизнедеятельности пациентов подвергаются обеззараживанию, далее, сливаются в канализацию. У каждого пациента индивидуальное ведро-туалет. В палате расположена ширма. Информация, о том почему нельзя воспользоваться общим туалетом, размещена в каждой палате. Коронавирусная инфекция отнесена ВОЗ к категории особо опасных заболеваний, поэтому согласно СанПиНу все отходы должны пройти обработку, - пояснили в минздраве.
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Общество, Фото:
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