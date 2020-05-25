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День города в Чите проведут в новом формате

День города в Чите проведут в новом формате
Общество,  Фото:администрация Читы
Большинство акций и мероприятий, посвящённых празднику, пройдёт в интернет-пространстве

В Чите большинство праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, состоится в онлайн-режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

С 26 мая на улицах Читы появится празднично украшенный троллейбус, дополнительно будут брендированы 25 единиц общественного транспорта.

30 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику Н.Н. Муравьёву-Амурскому, а также вручение наград городского округа «Город Чита» (0+).

31 мая в интернет-пространстве появятся видеопоздравления от трудовых коллективов для любимого города; стартует конкурс на лучшее оформление автомобиля (6+); целый ряд творческих акций пройдёт в социальных сетях. В этот же день мама первого новорожденного получит подарочные сертификаты от администрации и думы городского округа «Город Чита». С соблюдением мер безопасности по улицам краевого центра пройдёт мотопробег (0+); творческие коллективы выступят во дворах с небольшими поздравлениями. На площади имени Ленина откроется арт-объект «Книжный шкаф». 31 мая также состоится церемония возложения венков к памятнику «Первопроходцу Бекетову со товарищи». В течение дня на центральной площади и улице Ленина будет проходить радиоконцерт. Песни о городе также прозвучат в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
Чита день города
 
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