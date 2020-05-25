Большинство акций и мероприятий, посвящённых празднику, пройдёт в интернет-пространстве
В Чите большинство праздничных мероприятий, посвящённых Дню города, состоится в онлайн-режиме в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
С 26 мая на улицах Читы появится празднично украшенный троллейбус, дополнительно будут брендированы 25 единиц общественного транспорта.
30 мая состоится церемония возложения цветов к памятнику Н.Н. Муравьёву-Амурскому, а также вручение наград городского округа «Город Чита» (0+).
31 мая в интернет-пространстве появятся видеопоздравления от трудовых коллективов для любимого города; стартует конкурс на лучшее оформление автомобиля (6+); целый ряд творческих акций пройдёт в социальных сетях. В этот же день мама первого новорожденного получит подарочные сертификаты от администрации и думы городского округа «Город Чита». С соблюдением мер безопасности по улицам краевого центра пройдёт мотопробег (0+); творческие коллективы выступят во дворах с небольшими поздравлениями. На площади имени Ленина откроется арт-объект «Книжный шкаф». 31 мая также состоится церемония возложения венков к памятнику «Первопроходцу Бекетову со товарищи». В течение дня на центральной площади и улице Ленина будет проходить радиоконцерт. Песни о городе также прозвучат в торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Читы.
День города в Чите проведут в новом формате
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победителями станут участники, набравшие наибольший итоговый балл
Большинство акций и мероприятий, посвящённых празднику, пройдёт в интернет-пространстве
Праздничные мероприятия пройдут в онлайн-режиме
Супруги Земко – жители Балаганского района
К акции подключились предприятия, индивидуальные предприниматели и члены бурятской общины
Начался приём заявок на региональный этап всероссийского конкурса руководителей молодёжных объединений
В городской центр «Патриот» доставили тяжёлую военную технику
Жители братской страны посылают в республику медицинские маски
Ограничения продолжат снимать после улучшения ситуации с заболеваемостью
Жителей республики предостерегают от указания недостоверной информации
Один брат стал морским котиком, другой работает в сфере программирования
В список также вошли Красноярский край и Забайкалье
В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный хурал, но без поклонения нетленному телу Даши Доржи Этигэлову
Улан-удэнцев вновь просят украсить окна и балконы
Также женщины высадили морковь, свёклу, капусту, кабачки и зелень