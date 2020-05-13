Показ состоится в субботу
В виртуальном зале «Большие гастроли-онлайн» 16 мая в 19:00 зрители смогут посмотреть спектакль «Полёт. Бильчирская история» Бурятского театра драмы имени Xоца Намсараева. Режиссёр Сойжин Жамбалова.
Спектакль является лауреатом и дипломантом многих театральных фестивалей и проектов.
«Большие гастроли-онлайн» с трансляциями спектаклей идут в режиме «стриминга» - в формате потокового онлайн-вещания «здесь и сейчас», обращают внимание в пресс-службе республиканского министерства культуры.
Посмотреть спектакль можно будет в соцсетях в группе «Большие гастроли», где подписчики получат уведомления о начале прямого эфира, также трансляции будут на YouTube-канал «Большие гастроли»; на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажмите на кнопку «Интернет-трансляции» —большиегастроли.рф/theatre-online/
После трансляции видеозапись сохраняется в соцсетях, на сайте и на YouTube-канале «Большие гастроли», чтобы зрители могли увидеть спектакль в любое другое время.
На сайте в открытом бесплатном доступе размещает интернет-кинотеатр Okko.
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Спектакли Бурятского театра драмы покажут онлайн
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