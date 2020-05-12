 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Мая

11 Мая

Популярное

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Температура воздуха существенно понизится

13 мая в большинстве районов Бурятии ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя, по северной половине мокрый снег и снег. Ожидается усиление северо-западного ветра до 18-24 м/с; по северу местами установление временного снежного покрова и понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.

Кроме этого, высокая пожарная опасность - 4 класс - ожидается 12-14 мая в Улан-Удэ.

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС. 
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В женской колонии в Улан-Удэ появился памятник в честь Победы
В женской колонии в Улан-Удэ появился памятник в честь Победы
Общество, 12.05.2020
Также в колонии прошла акция «Бессмертный полк»
«Последний звонок» в школах Улан-Удэ прозвенит онлайн
«Последний звонок» в школах Улан-Удэ прозвенит онлайн
Общество, 12.05.2020
Школы Улан-Удэ завершают учебный год досрочно
Горячую воду улан-удэнцам обещают полностью вернуть 15 мая
Горячую воду улан-удэнцам обещают полностью вернуть 15 мая
Общество, 12.05.2020
Сегодня отключили горячую воду ещё в ряде микрорайонах
Улан-удэнцы «плюнули» на самоизоляцию
Улан-удэнцы «плюнули» на самоизоляцию
Общество, 12.05.2020
По данным Яндекса, на улицах Улан-Удэ очень много людей
В Бурятии прооперировали больного коронавирусом
В Бурятии прооперировали больного коронавирусом
Общество, 12.05.2020
Врачи оперировали в специальных противочумных костюмах
Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства
Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства
Общество, 12.05.2020
Читинский медицинский центр «БриГ» предлагает средства защиты для предприятий и различных ведомств
Видео: В Улан-Удэ военные обработали приборостроительный завод
Видео: В Улан-Удэ военные обработали приборостроительный завод
Общество, 12.05.2020
Специальной обработке подверглось более 100 тысяч кв.метров
Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о дедушке – известном хирурге из Бурятии
Психотерапевт Андрей Курпатов рассказал о дедушке – известном хирурге из Бурятии
Общество, 12.05.2020
Андрей Курпатов получил известность после ряда авторских передач
В Бурятии 151 участник войны получил выплату ко Дню Победы
В Бурятии 151 участник войны получил выплату ко Дню Победы
Общество, 12.05.2020
Всего выплату к 9 мая получили 5 486 человек
Бурятский писатель озадачил пользователей монгольской загадкой
Бурятский писатель озадачил пользователей монгольской загадкой
Общество, 12.05.2020
Загадка о трёх сёстрах и одном женихе понравилась пользователям
В Бурятии осуждённые подростки ко Дню Победы рисовали карандашом
В Бурятии осуждённые подростки ко Дню Победы рисовали карандашом
Общество, 12.05.2020
Несовершеннолетние приняли участие в акции «Ты хочешь мира? Помни о войне!»
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закроется в конце недели
КПП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ закроется в конце недели
Общество, 12.05.2020
На въезде в Улан-Удэ проверили уже более 14 тысяч человек
Ещё у 22 забайкальцев выявили коронавирус
Ещё у 22 забайкальцев выявили коронавирус
Общество, 12.05.2020
В регионе 386 случаев заражения COVID-19
Даши Намдаков представил свои работы Шойгу и Лаврову
Даши Намдаков представил свои работы Шойгу и Лаврову
Общество, 12.05.2020
Скульптор Даши Намдакова создал барельефы святых Владимира и Ольги для храма Вооружённых сил России
В Улан-Удэ прошёл обряд огненного очищения. Фоторепортаж
В Улан-Удэ прошёл обряд огненного очищения. Фоторепортаж
Общество, 12.05.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где прошёл огненный ритуал Жинсриг

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^