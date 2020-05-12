Температура воздуха существенно понизится
13 мая в большинстве районов Бурятии ожидается ухудшение погоды: осадки в виде дождя, по северной половине мокрый снег и снег. Ожидается усиление северо-западного ветра до 18-24 м/с; по северу местами установление временного снежного покрова и понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.
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Кроме этого, высокая пожарная опасность - 4 класс - ожидается 12-14 мая в Улан-Удэ.
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В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций всем предприятиям и учреждениям рекомендовано провести мероприятия по предупреждению ЧС.
В Бурятии объявлено штормовое предупреждение
Общество, Фото:
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