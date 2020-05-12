По данным Яндекса, на улицах Улан-Удэ очень много людей
По данным сервиса Яндекс, индекс самоизоляции в Улан-Удэ на 12:51 составляет 2 балла из 5 возможных. Это означает «на улице очень много людей». До коронавируса этот показатель был 2,2.
В первые дни самоизоляции жители Улан-Удэ показывали большую сознательность, на улицах было пусто. Однако постепенно индекс самоизоляции всё больше снижался.
На сегодня в соседних Иркутске и Чите показатели ещё ниже – 1,2 и 1,6 соответственно.
Новый сервис «Индекс самоизоляции» от компании Яндекс подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.
При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19. И если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 мая продлили режим самоизоляции. Людям разрешено выходить из дома для получения неотложной медпомощи, до работы (если деятельность предприятия не остановлена) и обратно, для выгула собак возле дома, также разрешено выходить в магазины, деятельность которых разрешена. Для поездки на дачу необходимо зарегистрироваться на сайте «Работающая Бурятия».
В Бурятии растёт число случаев заражения коронавируса. На сегодня этот показатель достиг 687 случаев (+28 за сутки). С 8 по 11 мая зарегистрирован скачок в 111 новых больных.
Улан-удэнцы «плюнули» на самоизоляцию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
По данным Яндекса, на улицах Улан-Удэ очень много людей
Врачи оперировали в специальных противочумных костюмах
Предприятия Бурятии могут выгодно купить бесконтактные термометры, маски и антисептики и дезинфицирующие средства
Читинский медицинский центр «БриГ» предлагает средства защиты для предприятий и различных ведомств
Специальной обработке подверглось более 100 тысяч кв.метров
Андрей Курпатов получил известность после ряда авторских передач
Всего выплату к 9 мая получили 5 486 человек
Загадка о трёх сёстрах и одном женихе понравилась пользователям
Несовершеннолетние приняли участие в акции «Ты хочешь мира? Помни о войне!»
На въезде в Улан-Удэ проверили уже более 14 тысяч человек
В регионе 386 случаев заражения COVID-19
Скульптор Даши Намдакова создал барельефы святых Владимира и Ольги для храма Вооружённых сил России
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Улан-Удэнского дацана, где прошёл огненный ритуал Жинсриг
Жителей Бурятии призывают придумать название и дизайн медали
Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии
Специалисты напомнили о безопасности возле водоёмов