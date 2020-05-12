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Улан-удэнцы «плюнули» на самоизоляцию

Улан-удэнцы «плюнули» на самоизоляцию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным Яндекса, на улицах Улан-Удэ очень много людей

По данным сервиса Яндекс, индекс самоизоляции в Улан-Удэ на 12:51 составляет 2 балла из 5 возможных. Это означает «на улице очень много людей». До коронавируса этот показатель был 2,2.

В первые дни самоизоляции жители Улан-Удэ показывали большую сознательность, на улицах было пусто. Однако постепенно индекс самоизоляции всё больше снижался.

На сегодня в соседних Иркутске и Чите показатели ещё ниже – 1,2 и 1,6 соответственно.

Новый сервис «Индекс самоизоляции» от компании Яндекс подсчитывает уровень изоляции населения в разных городах страны, используя обезличенные данные из приложений.

При расчёте значения индекса специалисты компании сравнивают уровень городской активности в текущий момент и в обычный день до начала распространения в стране коронавирусной инфекции COVID-19. И если уровень такой же, как в час пик обычного буднего дня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии до 31 мая продлили режим самоизоляции. Людям разрешено выходить из дома для получения неотложной медпомощи, до работы (если деятельность предприятия не остановлена) и обратно, для выгула собак возле дома, также разрешено выходить в магазины, деятельность которых разрешена. Для поездки на дачу необходимо зарегистрироваться на сайте «Работающая Бурятия». 

В Бурятии растёт число случаев заражения коронавируса. На сегодня этот показатель достиг 687 случаев (+28 за сутки). С 8 по 11 мая зарегистрирован скачок в 111 новых больных. 
коронавирус самоизоляция
 
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