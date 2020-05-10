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Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая

Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Режим самоизоляции продлён, но по-прежнему касается не всех предприятий

9 мая в указ главы Бурятии, касающийся борьбы с коронавирусом, внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая. Прежним сроком было 11 мая.

Это касается соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет и имеющими заболевания. Они по-прежнему обязаны не покидать места проживания, за исключением поездок на дачу на личном транспорте или такси при условии подачи уведомления на интернет-портал «Работающая Бурятия».

Все граждане, находящиеся в Бурятии до 31 мая включительно, не должны покидать места проживания, за исключением случаев:

∙ обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью

∙ следование к месту (от места) работы, которая не приостановлена

∙ следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

∙ выгул домашних животных на расстоянии, не более 100 метров от места проживания (пребывания);

∙ вынос мусора до ближайшего места накопления отходов;

∙ следование к дачам при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия»

∙ следование к близким родственникам, нуждающимся в уходе и доставке продуктов и лекарств

Сохраняется приостановление работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Также по-прежнему запрещена работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением:

∙ аптек и аптечных пунктов;

∙ салонов по оказанию услуг связи и продажи мобильных телефонов, планшетов

∙ зоомагазинов

∙ продуктовых магазинов

∙ магазинов, торгующим непродовольственными товарами первой необходимости

∙ продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

∙ магазинов, торгующими книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;

∙ специализированных предприятий торговли, осуществляющих оптовую торговлю отходами и ломом цветных и чёрных металлов.

При этом по-прежнему допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом по адресу места жительства клиента или места проведения работ, без организации пунктов выдачи товара.

Все организации из данного списка обязаны подать уведомление на интернет-портал «Работающая Бурятия» и соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и т.д.

Использовать медицинские маски, респираторы должны все жители Бурятии: в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая в Бурятии 570 случаев коронавируса (+22 за сутки).

В конце апреля всех жителей Бурятии обязали носить защитные маски в общественных местах.


коронавирус самоизоляция
 
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