Ограничительные мероприятия в Бурятии продлили до 31 мая



∙ магазинов, торгующим непродовольственными товарами первой необходимости



∙ продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;



∙ магазинов, торгующими книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;



∙ специализированных предприятий торговли, осуществляющих оптовую торговлю отходами и ломом цветных и чёрных металлов.



При этом по-прежнему допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом по адресу места жительства клиента или места проведения работ, без организации пунктов выдачи товара.



Все организации из данного списка обязаны подать уведомление на интернет-портал «Работающая Бурятия» и соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и т.д.



Использовать медицинские маски, респираторы должны все жители Бурятии: в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.



Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая в Бурятии



В конце апреля всех жителей Бурятии





∙ магазинов, торгующим непродовольственными товарами первой необходимости∙ продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;∙ магазинов, торгующими книгами, писчебумажными и канцелярскими товарами, автотранспортными средствами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой;∙ специализированных предприятий торговли, осуществляющих оптовую торговлю отходами и ломом цветных и чёрных металлов.При этом по-прежнему допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом по адресу места жительства клиента или места проведения работ, без организации пунктов выдачи товара.Все организации из данного списка обязаны подать уведомление на интернет-портал «Работающая Бурятия» и соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование, обработка поверхностей дезинфицирующими средствами и т.д.Использовать медицинские маски, респираторы должны все жители Бурятии: в общественном транспорте, такси, на станциях и остановках, при посещении общественных зданий, зданий органов власти, автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов и иных общественных мест.Как сообщал «Байкал-Daily», на 9 мая в Бурятии 570 случаев коронавируса (+22 за сутки).В конце апреля всех жителей Бурятии обязали носить защитные маски в общественных местах

9 мая в указ главы Бурятии, касающийся борьбы с коронавирусом, внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая. Прежним сроком было 11 мая.Это касается соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте старше 65 лет и имеющими заболевания. Они по-прежнему обязаны не покидать места проживания, за исключением поездок на дачу на личном транспорте или такси при условии подачи уведомления на интернет-портал «Работающая Бурятия».Все граждане, находящиеся в Бурятии до 31 мая включительно, не должны покидать места проживания, за исключением случаев:∙ обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью∙ следование к месту (от места) работы, которая не приостановлена∙ следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;∙ выгул домашних животных на расстоянии, не более 100 метров от места проживания (пребывания);∙ вынос мусора до ближайшего места накопления отходов;∙ следование к дачам при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале «Работающая Бурятия»∙ следование к близким родственникам, нуждающимся в уходе и доставке продуктов и лекарствСохраняется приостановление работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос. Также по-прежнему запрещена работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением:∙ аптек и аптечных пунктов;∙ салонов по оказанию услуг связи и продажи мобильных телефонов, планшетов∙ зоомагазинов∙ продуктовых магазинов