К 690 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии

За минувшие сутки выявили более двух десятков новых больных
В Бурятии по-прежнему растёт число больных коронавирусом. На 8 часов утра 12 мая зарегистрировано 687 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Как сообщили в республиканском оперштабе, за прошедшие сутки выявили ещё 28 новых больных.
Как сообщал «Байкал-Daily», резкий прирост дали последние майские праздники. Всего за четыре дня, с 8 по 11 мая зарегистрирован скачок в 111 больных. Так, 8 мая было 548 случаев, 9-го мая – 570. 10 мая был поставлен новый печальный рекорд по числу выявленных больных за сутки – сразу +50. К 11 мая эта цифра прибавилась ещё на 39 человек и выросла до 659-ти.
За весь период успешно завершили лечение и выписался из больниц 201 человек. В том числе за минувшие сутки выздоровели 10 пациентов.
В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.
В инфекционных стационарах остаются 298 больных с подтверждённой коронавирусной инфекцией, из них 27 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении находится 183 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы трое тяжёлых взрослых пациентов. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 11 взрослых пациентов с COVID-19, из них двое – на аппарате ИВЛ (один из них старше 65 лет).
В девяти обсерваторах находятся 459 человек. В обсерватор отправляют людей, прибывших из-за границы или из других регионов и не имеющих возможность самоизолироваться дома, например, если вместе с ними живут близкие.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2001 человек, все лабораторно обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 мая стало известно о первых двух заражённых в Баунтовском районе.
Накануне президент Путин вновь обратился к россиянам, сообщив, в частности, о новых выплатах и мерах поддержки. Так, все семьи с детьми от 3 до 16 лет, независимо от дохода, получат по 10 тысяч рублей на ребёнка.
К 690 приблизилось число случаев коронавируса в Бурятии
Происшествия, Фото:
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