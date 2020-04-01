В Бурятии просят премировать всех сотрудников «инфекционки» наравне с врачами

Ранее было озвучено, что премии у врачей, медсестёр и обслуживающего персонала будут неравными
Известный тележурналист, депутат Народного Хурала Намсарай Намсараев обратился к министру здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой с просьбой пересмотреть систему премирования для сотрудников инфекционной больницы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях было принято решение о поддержке медицинских работников, которые сейчас находятся в карантине. Около ста сотрудников «инфекционки» сейчас живут на работе, уйдя на карантин; для них переоборудовали подвальное помещение.
- Тем, кто работает в стационаре, врачам за рабочее время доплата + 100%. То есть идёт двойное начисление за рабочее время. Среднему медицинскому персоналу + 50%. Младшему медицинскому персоналу плюс 30%. И обеспечивающему персоналу + 20%, тем, кто тоже находится там. Те, кто круглые сутки находится, кто ещё и ночует, после рабочего времени, просто время нахождения, считается как рабочее с коэффициентом 1, - разъяснил глава Бурятии.
Намсарай Намсараев предложил всем сотрудникам больницы дать премии в размере 100%
«Уважаемая Евгения Юрьевна! Выполняя служебный долг врачи, медперсонал, сотрудники хозчасти ГБУЗ Республиканская клиническая инфекционная больница ушли в карантин. Вместе с врачами большую психологическую и огромную физическую нагрузку несет и весь медперсонал. Это медицинские сестры, санитарки, сотрудники АХЧ, также совершающие гражданский подвиг и также оторванные от семьи и детей. Прошу Вас предусмотреть для них премирование как и для врачей в размере 100 процентов», - говорится в обращении.
Также министра здравоохранения просят предусмотреть премирование для стоящих на передовом краю борьбы с пандемией COVID-19 участковых врачей и экипажей станции скорой медицинской помощи. Они первыми приходят на помощь к больному, выявляя заболевание и доставляя граждан в медучреждение.
В Бурятии на утро 1 апреля подтверждено 25 случаев заболевания коронавирусом.
В Бурятии просят премировать всех сотрудников «инфекционки» наравне с врачами
Общество, Фото:
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