 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Февраля

11 Февраля

Популярное

На конкурсе бурятских благопожеланий идёт голосование

Общество, 
В словесном поединке соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии

В первом республиканском турнире «Уран хэлэтэнэй урилдаан» (соревнования по художественному слову) соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии, сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.

В турнире принимают участие все желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста, места жительства.

В вайбер-группе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где размещены видеозаписи выступлений участников, началось народное голосование. В самой многочисленной (163 участника) номинации «Үреэлнүүд» (Благопожелания) голосование состоялось. Участвовало 9,3 тыс. человек. 12 февраля откроется голосование в номинации «Жороо үгэнүүд» (Скороговорки), а 13 февраля – «Тоолуурнууд» (Считалки).

Обладателем приза зрительских симпатий в каждой номинации станут конкурсанты, набравшие большинство голосов. Победителя конкурса и обладателя денежного приза в 10 тысяч рублей определит жюри. Награждение победителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020».

– Конкурс привлёк большое число участников. Самые активные районы – это Курумканский, Джидинский, Кижингинский, Хоринский. Например, из села Цагатуй Джидинского района участвуют все структуры поселения: детский сад, школа, специалисты отдела культуры. Все от мала до велика задействованы, голосуют за своих всей деревней. Большое спасибо учителям, воспитателям, художественным руководителям за подготовку участников, – рассказала главный специалист республиканского центра народного творчества, координатор конкурса Алевтина Малатхаева.


конкурс бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На конкурсе бурятских благопожеланий идёт голосование
На конкурсе бурятских благопожеланий идёт голосование
Общество, 12.02.2020
В словесном поединке соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии
Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Верующие в Бурятии делают 100 тысяч простираний
Общество, 12.02.2020
«Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год», говорят ламы  
В Улан-Удэ пройдёт форум по проблеме сточных вод
В Улан-Удэ пройдёт форум по проблеме сточных вод
Общество, 12.02.2020
Экологический форум состоится в конце февраля
Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса
Жительница Бурятии бросила учёбу в Китае из-за коронавируса
Общество, 12.02.2020
Сейчас Ирина находится в Японии, откуда отправится в родную Бурятию
В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»
В Бурятии анонсировали премьеру нового клипа «Бэшэг»
Общество, 12.02.2020
Песню исполнил финалист международного конкурса «Белый месяц-2019» Цырен Нимаев
В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах
В Улан-Удэ презентуют книгу о репрессированных ламах
Общество, 12.02.2020
Презентация состоится в эту пятницу
11 школьников в Бурятии выбрали ЕГЭ по китайскому языку
11 школьников в Бурятии выбрали ЕГЭ по китайскому языку
Общество, 12.02.2020
На сдачу ЕГЭ по китайскому языку 2020 года зарегистрированы школьники из 51 региона
В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
В Бурятии малоимущие семьи получат пособия в 6 тысяч
Общество, 12.02.2020
Новые выплаты получат семьи с невысоким доходом с детьми от трёх до семи лет
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Байкеры из Москвы проехали из Улан-Удэ до Магадана
Общество, 12.02.2020
В пути участники мотопробега столкнулись с трудностями
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
На дороги Улан-Удэ рассыпали 966 тонн песка
Общество, 12.02.2020
Работы по расчистке дорог продолжаются
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Музей Бурятии разыскивает «Героев войны»
Общество, 12.02.2020
Музей собирает информацию о жителях республики, участвовавших Великой Отечественной войне
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Иркутские осуждённые восстановили ограждение памятника Александру III
Общество, 12.02.2020
Восстановлением памятника осуждённые занимаются уже не в первый раз

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^