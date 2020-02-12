В словесном поединке соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии
В первом республиканском турнире «Уран хэлэтэнэй урилдаан» (соревнования по художественному слову) соревнуются 276 конкурсантов – представителей Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и Внутренней Монголии, сообщает республиканский центр народного творчества Бурятии.
В турнире принимают участие все желающие, владеющие бурятским языком, без ограничения национальности, возраста, места жительства.
В вайбер-группе «Уран хэлэтэнэй урилдаан», где размещены видеозаписи выступлений участников, началось народное голосование. В самой многочисленной (163 участника) номинации «Үреэлнүүд» (Благопожелания) голосование состоялось. Участвовало 9,3 тыс. человек. 12 февраля откроется голосование в номинации «Жороо үгэнүүд» (Скороговорки), а 13 февраля – «Тоолуурнууд» (Считалки).
Обладателем приза зрительских симпатий в каждой номинации станут конкурсанты, набравшие большинство голосов. Победителя конкурса и обладателя денежного приза в 10 тысяч рублей определит жюри. Награждение победителей состоится на республиканском празднике «Сагаалган-2020».
– Конкурс привлёк большое число участников. Самые активные районы – это Курумканский, Джидинский, Кижингинский, Хоринский. Например, из села Цагатуй Джидинского района участвуют все структуры поселения: детский сад, школа, специалисты отдела культуры. Все от мала до велика задействованы, голосуют за своих всей деревней. Большое спасибо учителям, воспитателям, художественным руководителям за подготовку участников, – рассказала главный специалист республиканского центра народного творчества, координатор конкурса Алевтина Малатхаева.
На конкурсе бурятских благопожеланий идёт голосование
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