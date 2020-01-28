В Улан-Удэ пройдёт детская выставка

Ученики художественной школы представят более 40 работ



В Улан-Удэ в филиале Кяхтинского краеведческого музея 29 января откроется выставка детского творчества обучающихся в Детской художественной школе им. Р.С. Мэрдыгеева «Калейдоскоп». На выставке декоративно-прикладного искусства будет представлено более 40 работ юных художников.



На выставке представлены творческие работы ребят разного возраста. Самые маленькие художники сделали аппликации из бумаги. Ребята постарше из группы «Палитра», выставили забавные фигурки животных - это мелкая пластика, скульптура малых форм в технике папье-маше.



Старшеклассники представили свои работы в технике «батик». Также на выставке: авторские куклы, конструктивные маски из картона, имитация витража, сообщает минкультуры Бурятии.

