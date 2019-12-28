Победителей наградят денежными призами
4 и 5 января 2020 года в Улан-Удэ пройдёт первенство Бурятии по шахматам 2020 года среди ветеранов мужчин и женщин. Соревнования состоятся в помещении 2 этажа стадиона «Центральный».
Регистрация участников начнётся 4 декабря в 10:00. Начало первого тура планируется в 11:10. Всего в соревнованиях состоится 9 туров.
Турнир проводится на личное первенство по возрастным категориям участников:
мужчины – до 65 лет, до 70 лет, до 75 лет, до 80 лет, до 85 лет, старше 85 лет;
женщины – до 70 лет, старше 70 лет.
Призёры в абсолютном первенстве и по категориям участников определяются по наибольшему количеству очков. Победители в абсолютном первенстве награждаются дипломами, медалями и денежными призами. По возрастным категориям – дипломами и денежными призами. Об этом сообщает федерация шахмат РБ.
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В Бурятии пройдёт первенство по шахматам среди ветеранов
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