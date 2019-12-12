В Бурятии могут исчезнуть камеры, фиксирующие среднюю скорость

В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об отмене штрафов за среднюю скорость



Проект закона о запрете штрафовать автомобилистов за нарушение скоростного режима, если превышение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороги, принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. Об этом сообщает «ДумаТВ».



Поправки подразумевают закрепление в законодательстве примечания, отменяющего штрафы за среднюю скорость. Фиксация скорости должна производиться в конкретное время и в конкретном месте, а штрафовать водителей на основе расчёта средней скорости движения нельзя, считают авторы законопроекта, депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме.



Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил надежду, что справедливость восторжествует и «мы отменим комплексы, работа которых не является корректной даже с точки зрения Верховного суда».



Депутат пояснил, что в законодательстве нет понятия «средняя скорость», есть только конкретное нарушение скоростного режима: от 20 до 40 км/ч, от 40 до 60, от 60 до 80, свыше 80 км/ч.



В Бурятии комплексы фото- и видеофиксации средней скорости СКАТ-РИФ появились на автотрассе Улан-Удэ — Курумкан в 2016 году. Они успешно «ловят» нарушителей – туристов, спешащих на Байкал.

