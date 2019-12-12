В Госдуме в первом чтении приняли законопроект об отмене штрафов за среднюю скорость
Проект закона о запрете штрафовать автомобилистов за нарушение скоростного режима, если превышение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определённом участке дороги, принят депутатами Государственной Думы в первом чтении. Об этом сообщает «ДумаТВ».
Поправки подразумевают закрепление в законодательстве примечания, отменяющего штрафы за среднюю скорость. Фиксация скорости должна производиться в конкретное время и в конкретном месте, а штрафовать водителей на основе расчёта средней скорости движения нельзя, считают авторы законопроекта, депутаты от фракции ЛДПР в Госдуме.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил надежду, что справедливость восторжествует и «мы отменим комплексы, работа которых не является корректной даже с точки зрения Верховного суда».
Депутат пояснил, что в законодательстве нет понятия «средняя скорость», есть только конкретное нарушение скоростного режима: от 20 до 40 км/ч, от 40 до 60, от 60 до 80, свыше 80 км/ч.
В Бурятии комплексы фото- и видеофиксации средней скорости СКАТ-РИФ появились на автотрассе Улан-Удэ — Курумкан в 2016 году. Они успешно «ловят» нарушителей – туристов, спешащих на Байкал.
В Бурятии могут исчезнуть камеры, фиксирующие среднюю скорость
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