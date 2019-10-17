Кикбоксеры Бурятии поедут на чемпионат в Забайкалье

В Чите состоятся краевые соревнования по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт»



С 19 по 20 октября в Чите пройдут чемпионат и первенство Забайкальского края по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт». В мероприятии примут участие команды из Читы, Хилка, посёлка Агинского, Шилки, Новой Куки, Аэропорта, посёлка Лесной городок, Улан-Удэ, Онохоя, Закаменска, Нерюнгри.



Начало предварительных поединков состоится 19 октября в 10:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе ЗабГУ. Там же в 13:00 начнётся торжественное открытие соревнований.



20 октября в 10:00 стартуют финальные бои. В 17:00 будут проведены награждение победителей и закрытие чемпионата.



Также в ФОК ЗабГУ в эти пройдёт фестиваль кикбоксинга в разделе «лайт-контакт». Об этом сообщает федерация кикбоксинга Забайкальского края.

