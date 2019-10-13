Земфира Магомедалиева «всухую» одолела представительницу Турции
Российская спортсменка Земфира Магомедалиева (81 кг) завоевала золото чемпионата мира по боксу. Она одержала победу над турчанкой Элиф Гюнери, не оставив ей шанса на победу. Бой закончился со счётом 5:0.
Трибуны активно поддерживали российскую спортсменку. Зал скандировал «Россия!» и «Земфира!». После её победы зал аплодировал стоя.
Эта золотая медаль стала третьей в копилке российской сборной. Как сообщал «Байкал-Daily», чемпионками стали Екатерина Пальцева и Лилия Аетбаева. Серебро досталось бурятской спортсменке Людмиле Воронцовой.
Россиянка завоевала золото на чемпионате мира в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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