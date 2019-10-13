Екатерина Пальцева победила спортсменку из Индии
Екатерина Пальцева боксировала в весовой категории 48 кг. Она уверенно одержала победу над спортсменкой из Индии Манджу Рани, завоевав первое золото для российской сборной.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня в финале будут сражать ещё три российские спортсменки: Лилия Аетбаева, Земфира Магомедалиева и бурятская спортсменка Людмила Воронцова.
Фоторепортаж со вчерашнего дня соревнований можно посмотреть по ссылке.
Россиянка завоевала первое золото чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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