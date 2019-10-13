Людмила Воронцова проиграла в финальном бою
Бурятская спортсменка Людмила Воронцова проиграла филиппинке Нести Петекио на чемпионате мира по боксу среди женщин. Бой состоялся сегодня в ФСК.
Бой закончился со счётом 3:2. Таким образом, Людмила завоевала серебряную медаль чемпионата. Однако тренерский состав российской сборной не согласился с мнением судей и подал апелляцию. Но протест был отклонён, результат боя оставлен без изменений.
Несмотря на проигрыш, трибуны активно поддерживали Людмилу. Когда бурятская спортсменка проходила мимо, часть зала встала и аплодировала ей.
Как сообщал «Байкал-Daily», первое золото заполучила россиянка Екатерина Пальцева. Она сражалась со спортсменкой из Индии Манджу Рани. Второй чемпионкой стала Лилия Аетбаева, победив соперницу из Турции.
Бурятская спортсменка завоевала серебро чемпионата мира в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лилия Аетбаева поцеловала ринг после победы над турчанкой
Екатерина Пальцева победила спортсменку из Индии
Кости обнаружили иркутские учёные возле Гусиного озера
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с 9 дня чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
По республике преимущественно без осадков
В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям, по храмам Русской православной церкви
Екатерина Пальцева одержала победу в полуфинале, другая спортсменка Екатерина Дынник завоевала бронзу
Задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Спортсменки, вышедшие в финал турнира сегодня днём - Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева
Приняли участие в восхождении около 60 человек
В мероприятии приняли участие 200 человек
В Улан-Удэ без осадков
Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения от всего плохого
Всего в регионе насчитывается более 5000 памятников истории и культуры
Завтра, 12 октября, пройдут финальные заезды