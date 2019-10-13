Золотая медалистка поцеловала ринг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ

Лилия Аетбаева поцеловала ринг после победы над турчанкой
Спортсменка сборной России Лилия Аетбаева завоевала второе золото чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. Россиянка победила турчанку Бусеназ Чакироглу. Бой проходил в весовой категории 51 кг.
За неё бурно болели зрители, кричав «Россия! Вперёд!». После победы Лилия поцеловала ринг.
Как сообщал «Байкал-Daily», первое золото заполучила россиянка Екатерина Пальцева
. Она сражалась со спортсменкой из Индии Манджу Рани.
Как сообщал «Байкал-Daily», также сегодня
в финале будут сражать Земфира Магомедалиева и бурятская спортсменка Людмила Воронцова.
Фоторепортаж со вчерашнего дня соревнований можно посмотреть по ссылке.
Лилия Аетбаева поцеловала ринг после победы над турчанкой
Екатерина Пальцева победила спортсменку из Индии
Кости обнаружили иркутские учёные возле Гусиного озера
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с 9 дня чемпионата мира по боксу среди женщин в Улан-Удэ
По республике преимущественно без осадков
В течение года икону провезут по многим соединениям и воинским частям, по храмам Русской православной церкви
Екатерина Пальцева одержала победу в полуфинале, другая спортсменка Екатерина Дынник завоевала бронзу
Задержаны 24 человека, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
Спортсменки, вышедшие в финал турнира сегодня днём - Людмила Воронцова и Лилия Аетбаева
Приняли участие в восхождении около 60 человек
В мероприятии приняли участие 200 человек
В Улан-Удэ без осадков
Жинсриг является одним из самых сильных обрядов для очищения от всего плохого
Всего в регионе насчитывается более 5000 памятников истории и культуры
Завтра, 12 октября, пройдут финальные заезды