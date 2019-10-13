Золотая медалистка поцеловала ринг на чемпионате мира по боксу в Улан-Удэ

Спортсменка сборной России Лилия Аетбаева завоевала второе золото чемпионата мира по боксу среди женщин, который проходит в Улан-Удэ. Россиянка победила турчанку Бусеназ Чакироглу. Бой проходил в весовой категории 51 кг.За неё бурно болели зрители, кричав «Россия! Вперёд!». После победы Лилия поцеловала ринг.

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