В музее Улан-Удэ состоится киновечер

В эту субботу, 5 октября, в 18:00 в музее истории Улан-Удэ состоится киновечер. Здесь покажут фильм «Энни Холл» режиссёра Вуди Аллена. - «Энни Холл» — один из лучших фильмов Вуди Аллена. История двух нью-йоркских интеллектуалов — Элви Сингера и Энни Холл, - сообщают организаторы. Вход свободный. Возрастное ограничение – 12+.

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