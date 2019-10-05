В музее Улан-Удэ состоится киновечер

В учреждении покажут ленту Вуди Аллена
В эту субботу, 5 октября, в 18:00 в музее истории Улан-Удэ состоится киновечер. Здесь покажут фильм «Энни Холл» режиссёра Вуди Аллена.
- «Энни Холл» — один из лучших фильмов Вуди Аллена. История двух нью-йоркских интеллектуалов — Элви Сингера и Энни Холл, - сообщают организаторы.
Вход свободный.
Возрастное ограничение – 12+.
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