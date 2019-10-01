Тренер: «Сборная России претендует на золото ЧМ в Улан-Удэ»

«Искры из-под копыт летят» - так описывает боевой дух российских спортсменок главный тренер. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытой тренировки сборной в Улан-Удэ
Накануне, 30 сентября в торгово-развлекательном центре «Форум» женская сборная России провела открытую тренировку для болельщиков.
В состав сборной России, которая будет участвовать в чемпионате мира, вошли три спортсменки из Бурятии. Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.
Наталья Шадрина, чемпионка России 2014 года, победительница международных турниров, была выбрана капитаном команды.
- У нас команда, хоть и вид спорта личностный – каждый сам за себя. Это национальная сборная, сборная страны, поэтому, конечно, должен быть и капитан команды. Пока выбрали меня, но это не точно, сегодня будем обсуждать. Капитан решает организационные моменты – девочек собрать, подбодрить их. Или на параде флаг нести. Эта честь выпала мне впервые, буду выполнять роль капитана с достоинством. Кроме того, я в команде одна из старших и опытных, думаю от этого отталкивались, - рассказала спортсменка.
Наталья Шадрина поделилась, что акклиматизация обычно проходит очень тяжело, поэтому сборная приехала в Бурятию пораньше, 10 сентября. Спортсменки отдохнули пять дней на Байкале, а затем продолжили планомерные тренировки.
- Я считаю, что мировой бокс сегодня на очень высоком уровне, поэтому нельзя кого-то исключать из соперников или делать конкретные прогнозы. Такие соревнования всегда непредсказуемы. Например, азиатский бокс сейчас очень сильный – команда Таиланда очень хорошая. Также команда Англии. Все очень готовятся, все будет на высоком уровне, - отметила она.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 сентября прибыли сборные Англии и Венесуэлы, а 29 сентября – женские сборные Болгарии, Таиланда и Италии.
- Дорогие земляки! Приглашаем вас на чемпионат мира по женскому боксу, который впервые в истории проходит в Бурятии, на нашей земле. Ваша поддержка для нас очень важна, ведь мы представляем не только Бурятию, но и всю страну. Приходите, болейте, а мы покажем вам красивый бокс! – пригласила жителей Бурятии Наталья Шадрина.
Главный тренер женской сборной России по боксу Иван Шидловский рассказал, что у некоторых спортсменок сборной уже «искры из-под копыт летят» - так сильно девушки хотят выступить на чемпионате.
- Так сложились обстоятельства, что в этом году было очень много значимых соревнований. Это и Европейские игры, и чемпионат Европы, первенство Европы 19-22. Поэтому предстоящие соревнования требовали грамотного подхода для того, чтобы сохранить костяк национальной сборной. Подбор должен был быть дифференцированным относительно их результата, когда спортсмены выступали в течение года, - сообщил он.
Иван Шидловский пояснил, что многие сильные спортсменки национальной сборной не участвуют в предстоящих соревнованиях, потому что в следующем году с марта начнутся отборочные на Олимпийские игры в Токио – а там, безусловно, нужно будет приложить максимум усилий. По этой же причине, по его словам, некоторые страны не стали отправлять в Бурятию своих спортсменок. Чемпионат мира не является квалификационным отбором к олимпийским играм. Но тем не менее, главный тренер настроен на победы в предстоящих соревнованиях.
- У каждого тренера есть планка, задача стоит – выступить успешно, потому что соревнования мы проводим у себя дома. Жители Бурятии обязательно должны посмотреть чемпионат, у вас же три землячки в команде! Кроме того, у нас в команде старший тренер сборной – тоже ваш земляк, Бадма Бадмаев. Считаю, зрители придут поддержать нашу сборную, - подчеркнул тренер.
Старший тренер женской сборной также уверен в успехе сборной.
- Девушки прошли очень тяжёлую подготовку для чемпионата мира. В Кисловодске были месячные сборы, потом приехали в Улан-Удэ. Акклиматизировались на Байкале и вот, на днях прошли контрольные спарринги, все победители этих состязаний включены в состав сборной России. Состав очень сильный, я думаю, он претендует на золотые медали, - рассказал старший тренер сборной России Бадма Бадмаев.
Тренер: «Сборная России претендует на золото ЧМ в Улан-Удэ»
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«Искры из-под копыт летят» - так описывает боевой дух российских спортсменок главный тренер. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытой тренировки сборной в Улан-Удэ
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