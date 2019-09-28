Три спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате мира по боксу









Людмила Воронцова. Чемпионка России 2019 года, серебряный призёр чемпионата России-2018. Мастер спорта международного класса.



Наталья Шадрина. Бронзовый призёр чемпионата России-2019, серебряный призёр чемпионата России-2018. Первая спортсменка из Бурятии, которая попала в основной состав национальной сборной. Мастер спорта международного класса.



Кристина Ткачёва. Чемпионка России 2019 и 2018 гг. Серебряный призёр чемпионата Европы-2018. Бронзовый призёр чемпионата мира-2018. Обладательница



Также в тренировках принимали участие, но не смогли отобраться на чемпионат мира следующие спортсменки из Бурятии: мастер спорта Елена Гапешина, кандидаты в мастера спорта Анастасия Павлова, Эржена Бадмаринчинова, Юлия Арефьева и Дулма Лумбунова.



Ещё одна сильная спортсменка, реальный претендент на медали, Дарима Сандакова решением тренерского штаба не готовилась к чемпионату мира. Совсем недавно она участвовала в чемпионате Европы, где завоевала золотую медаль. Дариме



Состав команды России на чемпионат мира:



- до 48 кг - Екатерина Пальцева;

- до 51 кг - Лилия Аетбаева;

- до 54 кг - Карина Тазабекова;

- до 57 кг - Людмила Воронцова;

- до 60 кг - Наталья Шадрина;

- до 64 кг - Екатерина Дынник;

- до 69 кг - Садаат Долгатова;

- до 75 кг - Галина Головченко;

- до 81 кг - Зенфира Магомедова;

- свыше 81 кг - Кристина Ткачёва.

⠀

- Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва тренируются под руководством тренеров Бадмы Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева, Булата Бадмаева и являются представительницами спортивного «НОМТО» (президент Валерий Доржиев), - уточнили в федерации бокса Бурятии.

⠀

Чемпионка России 2019 года, серебряный призёр чемпионата России-2018. Мастер спорта международного класса.Бронзовый призёр чемпионата России-2019, серебряный призёр чемпионата России-2018. Первая спортсменка из Бурятии, которая попала в основной состав национальной сборной. Мастер спорта международного класса.емпионка России 2019 и 2018 гг. Серебряный призёр чемпионата Европы-2018. Бронзовый призёр чемпионата мира-2018. Обладательница звания лучшего спортсмена Бурятии 2018 года . Мастер спорта международного класса.Также в тренировках принимали участие, но не смогли отобраться на чемпионат мира следующие спортсменки из Бурятии: мастер спорта Елена Гапешина, кандидаты в мастера спорта Анастасия Павлова, Эржена Бадмаринчинова, Юлия Арефьева и Дулма Лумбунова.Ещё одна сильная спортсменка, реальный претендент на медали, Дарима Сандакова решением тренерского штаба не готовилась к чемпионату мира. Совсем недавно она участвовала в чемпионате Европы, где завоевала золотую медаль. Дариме решено было дать восстановиться с тем, чтобы полноценно готовиться к квалификационным на Олимпиаду-2020 турнирам.- до 48 кг - Екатерина Пальцева;- до 51 кг - Лилия Аетбаева;- до 54 кг - Карина Тазабекова;- до 57 кг - Людмила Воронцова;- до 60 кг - Наталья Шадрина;- до 64 кг - Екатерина Дынник;- до 69 кг - Садаат Долгатова;- до 75 кг - Галина Головченко;- до 81 кг - Зенфира Магомедова;- свыше 81 кг - Кристина Ткачёва.- Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва тренируются под руководством тренеров Бадмы Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева, Булата Бадмаева и являются представительницами спортивного «НОМТО» (президент Валерий Доржиев), - уточнили в федерации бокса Бурятии.

27 сентября в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялись контрольные спарринги женской сборной России по боксу. Главный тренер сборной Иван Шидловский объявил состав национальной команды на чемпионат мира.Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. Сборная России на соревнованиях будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях, в трёх из них выступят представительницы Бурятии.Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.