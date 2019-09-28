Три спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате мира по боксу

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27 сентября в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялись контрольные спарринги женской сборной России по боксу. Главный тренер сборной Иван Шидловский объявил состав национальной команды на чемпионат мира.
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Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. Сборная России на соревнованиях будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях, в трёх из них выступят представительницы Бурятии.
Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.
Людмила Воронцова. Чемпионка России 2019 года, серебряный призёр чемпионата России-2018. Мастер спорта международного класса.
Наталья Шадрина. Бронзовый призёр чемпионата России-2019, серебряный призёр чемпионата России-2018. Первая спортсменка из Бурятии, которая попала в основной состав национальной сборной. Мастер спорта международного класса.
Кристина Ткачёва. Чемпионка России 2019 и 2018 гг. Серебряный призёр чемпионата Европы-2018. Бронзовый призёр чемпионата мира-2018. Обладательница звания лучшего спортсмена Бурятии 2018 года. Мастер спорта международного класса.
Также в тренировках принимали участие, но не смогли отобраться на чемпионат мира следующие спортсменки из Бурятии: мастер спорта Елена Гапешина, кандидаты в мастера спорта Анастасия Павлова, Эржена Бадмаринчинова, Юлия Арефьева и Дулма Лумбунова.
Ещё одна сильная спортсменка, реальный претендент на медали, Дарима Сандакова решением тренерского штаба не готовилась к чемпионату мира. Совсем недавно она участвовала в чемпионате Европы, где завоевала золотую медаль. Дариме решено было дать восстановиться с тем, чтобы полноценно готовиться к квалификационным на Олимпиаду-2020 турнирам.
Состав команды России на чемпионат мира:
- до 48 кг - Екатерина Пальцева;
- до 51 кг - Лилия Аетбаева;
- до 54 кг - Карина Тазабекова;
- до 57 кг - Людмила Воронцова;
- до 60 кг - Наталья Шадрина;
- до 64 кг - Екатерина Дынник;
- до 69 кг - Садаат Долгатова;
- до 75 кг - Галина Головченко;
- до 81 кг - Зенфира Магомедова;
- свыше 81 кг - Кристина Ткачёва.
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- Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва тренируются под руководством тренеров Бадмы Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева, Булата Бадмаева и являются представительницами спортивного «НОМТО» (президент Валерий Доржиев), - уточнили в федерации бокса Бурятии.
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