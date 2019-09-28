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Три спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате мира по боксу

Три спортсменки из Бурятии выступят на чемпионате мира по боксу
Общество, 
Главный тренер сборной России назвал состав на чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ

27 сентября в физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ состоялись контрольные спарринги женской сборной России по боксу. Главный тренер сборной Иван Шидловский объявил состав национальной команды на чемпионат мира.

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. Сборная России на соревнованиях будет представлена спортсменками в десяти весовых категориях, в трёх из них выступят представительницы Бурятии.

Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.



Людмила Воронцова. Чемпионка России 2019 года, серебряный призёр чемпионата России-2018. Мастер спорта международного класса.

Наталья Шадрина. Бронзовый призёр чемпионата России-2019, серебряный призёр чемпионата России-2018. Первая спортсменка из Бурятии, которая попала в основной состав национальной сборной. Мастер спорта международного класса.

Кристина Ткачёва. Чемпионка России 2019 и 2018 гг. Серебряный призёр чемпионата Европы-2018. Бронзовый призёр чемпионата мира-2018. Обладательница звания лучшего спортсмена Бурятии 2018 года. Мастер спорта международного класса. 

Также в тренировках принимали участие, но не смогли отобраться на чемпионат мира следующие спортсменки из Бурятии: мастер спорта Елена Гапешина, кандидаты в мастера спорта Анастасия Павлова, Эржена Бадмаринчинова, Юлия Арефьева и Дулма Лумбунова.

Ещё одна сильная спортсменка, реальный претендент на медали, Дарима Сандакова решением тренерского штаба не готовилась к чемпионату мира. Совсем недавно она участвовала в чемпионате Европы, где завоевала золотую медаль. Дариме решено было дать восстановиться с тем, чтобы полноценно готовиться к квалификационным на Олимпиаду-2020 турнирам.

Состав команды России на чемпионат мира:

- до 48 кг - Екатерина Пальцева;
- до 51 кг - Лилия Аетбаева;
- до 54 кг - Карина Тазабекова;
- до 57 кг - Людмила Воронцова;
- до 60 кг - Наталья Шадрина;
- до 64 кг - Екатерина Дынник;
- до 69 кг - Садаат Долгатова;
- до 75 кг - Галина Головченко;
- до 81 кг - Зенфира Магомедова;
- свыше 81 кг - Кристина Ткачёва.

- Людмила Воронцова, Наталья Шадрина, Кристина Ткачёва тренируются под руководством тренеров Бадмы Бадмаева, Бато-Мунко Ванкеева, Булата Бадмаева и являются представительницами спортивного «НОМТО» (президент Валерий Доржиев), - уточнили в федерации бокса Бурятии.

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