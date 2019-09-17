Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»
В турецком городе Измир с 4 по 14 сентября под эгидой международной федерации шашек FMJD прошёл командный чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин и женщин.
Соревнования проходили в дисциплинах «рапид» и «блиц». В двух программах командного чемпионата мира приняли участие 15 команд. Стоит отметить, что состав участников турнира, среди которых было 17 гроссмейстеров, был очень представительным.
Впервые в таких значимых соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Бурятия – мастера спорта России Александр Халтагаров и Олег Болсохоев. Несмотря на столь внушительный список участников, наши спортсмены смогли завоевать золотые награды в составе команды в дисциплине «рапид».
Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, спортсмены из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира по шашкам.
Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В программе праздника – концерт, игры, весёлые аниматоры и призы
Сергей Шаргунов в своей авторской программе показал «лица азиатского приграничья»
Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»
Началось строительство нового комплекса за 108 млн. рублей
В мероприятии приняли участие 12 школьных команд Железнодорожного района
Необычный объект появится на набережной
Бабье лето будет недолгим
В эти выходные в школе № 56 прошёл первый открытый турнир по шахматам на призы Улан-Удэнского авиазавода
Акция прошла в Бичуре
Для гостей провели экскурсию и показали концерт
В Екатеринбурге завершился чемпионат ФСИН России по самбо
Если вы не хотите испортить впечатление о долгожданном отдыхе, ещё до его начала, «Теплоэнергосбыт Бурятии» настоятельно рекомендует погасить всю имеющуюся задолженность
Сотрудники учреждений и подразделений УФСИН, а также коллектив ветеранов УИС представили выращенный на своих огородах урожай и приготовленные из него всевозможные блюда, консервации, напитки, поделки на суд зрителей и жюри
Спортсмены проводят сборы в Онохое
18 и 19 сентября на участке Мысовая – Улан-Удэ изменится расписание движения пригородных поездов №№6632, 6612, 6622