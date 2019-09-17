Шашисты из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ

Они победили в командном соревновании в дисциплине «рапид»



В турецком городе Измир с 4 по 14 сентября под эгидой международной федерации шашек FMJD прошёл командный чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин и женщин.



Соревнования проходили в дисциплинах «рапид» и «блиц». В двух программах командного чемпионата мира приняли участие 15 команд. Стоит отметить, что состав участников турнира, среди которых было 17 гроссмейстеров, был очень представительным.



Впервые в таких значимых соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Бурятия – мастера спорта России Александр Халтагаров и Олег Болсохоев. Несмотря на столь внушительный список участников, наши спортсмены смогли завоевать золотые награды в составе команды в дисциплине «рапид».



Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, спортсмены из Бурятии впервые завоевали медали чемпионата мира по шашкам.

