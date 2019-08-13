Задымлённость от лесных пожаров наблюдается лишь в посёлке Таксимо
На территории республики наблюдается задымлённость в посёлке Таксимо Муйского района. Управление Роспотребнадзора по Бурятия продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в населённых пунктах, подверженных задымлению от лесных пожаров.
По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Воздух в Бурятии не загрязнён вредными примесями
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Задымлённость от лесных пожаров наблюдается лишь в посёлке Таксимо
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