Воздух в Бурятии не загрязнён вредными примесями

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Задымлённость от лесных пожаров наблюдается лишь в посёлке Таксимо



На территории республики наблюдается задымлённость в посёлке Таксимо Муйского района. Управление Роспотребнадзора по Бурятия продолжает мониторинг качества атмосферного воздуха в населённых пунктах, подверженных задымлению от лесных пожаров.



По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

