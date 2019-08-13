По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике местами небольшие дожди, возможны грозы, в горах Восточного Саяна дождь с мокрым снегом
Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 18-23, местами 11-16 тепла.
В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днём 18-20 тепла.
В Улан-Удэ сегодня небольшой дождь
Общество, Фото:
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