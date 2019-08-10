В Иркутской области стартовала уборочная кампания



К уборке ячменя ранних сроков посева приступили в трёх районах Иркутской области. В двух районах начат сбор раннего картофеля. Активными темпами идёт в регионе заготовка кормов. Об этом сообщает пресс-служба правительства области со ссылкой на министра сельского хозяйства Приангарья Илью Сумарокова.



– Первыми уборочную кампанию начали сельхозтоваропроизводители Усольского, Черемховского и Иркутского районов. На сегодня убрано ячменя с площади 2,1 тыс. га, намолочено более 5,5 тыс. тонн. Урожайность составляет порядка 27 центнеров с гектара. Ожидаем, что, несмотря гибель посевов в результате наводнения, поставленную задачу – произвести в этом году 904 тыс. тонн зерна – мы выполним, – отметил Илья Сумароков.



Говоря о заготовке кормов, министр сообщил, что по области скошено трав на площади 80 тысяч га, заготовлено более 70 тысяч тонн сена, что составляет 30 % от потребности и выше уровня аналогичного периода 2018 года. Ускоренными темпами идёт заготовка сенажа – заготовлено 134 тысяч тонн, что составляет 85 % от потребности и на 55 % превышает аналогичный прошлогодний показатель. Силоса заложено на уровне прошлого года – девять тысяч тонн.



– Урожайность кормовых культур в этом году в целом на 15 % выше, чем в прошлом. Заготовить нам необходимо 23 центнера кормовых единиц грубых и сочных кормов на одну условную голову скота, – отметил Илья Сумароков.



По информации главы ведомства, посевная кампания в Иркутской области прошла в оптимальные агротехнологические сроки. Общая уборочная площадь в этом году составляет 711,5 тысяч га, что на 7,5 тысяч га выше прошлого года. Почти на 40 % увеличена площадь посевов под масличные культуры – рыжик, рапс. В регионе продолжается работа по вводу в оборот неиспользуемых земель. С начала года введено 13 тысяч га залежи. За два предыдущих года – 68 тысяч га.



Илья Сумароков также напомнил, что по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 2019 года в регионе введена новая мера государственной поддержки – компенсация затрат на приобретение зерносушильного и зерноподрабатывающего оборудования, оборудования для зерно-, картофеле- и овощехранилищ, поливных систем. На эти цели из бюджета области выделено 157,5 млн рублей.

