Молодой человек воровал вещи из автомобилей
В ночь на 30 июля 19-летний учащийся техникума Улан-Удэ украл запасное колесо с литым диском с задней части кузова машины. Автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Антонова. Украденное он положил в багажник своей машины и увёз в гараж. Ущерб оценён в 10 тысяч рублей.
Через несколько часов он совершил кражу из микроавтобуса рядом с банкетным залом в Железнодорожном районе. Его привлекло отсутствие охранной сигнализации на микрике. Он разбил стекло и стащил из салона сумку, ящик с инструментами и домкрат, снял аккумулятор. Общая стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей.
Стражи порядка остановили машину молодого человека и нашли в багажнике украденные вещи.
Сотрудники правоохранительных органов также установили причастность подозреваемого к краже аккумулятора с автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Норильской, совершенной в середине мая.
- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по статье «Кража». Фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии
Улан-удэнец подозревается в серии краж
Общество, Фото:
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