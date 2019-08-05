Улан-удэнец подозревается в серии краж

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Молодой человек воровал вещи из автомобилей



В ночь на 30 июля 19-летний учащийся техникума Улан-Удэ украл запасное колесо с литым диском с задней части кузова машины. Автомобиль был припаркован во дворе дома по улице Антонова. Украденное он положил в багажник своей машины и увёз в гараж. Ущерб оценён в 10 тысяч рублей.



Через несколько часов он совершил кражу из микроавтобуса рядом с банкетным залом в Железнодорожном районе. Его привлекло отсутствие охранной сигнализации на микрике. Он разбил стекло и стащил из салона сумку, ящик с инструментами и домкрат, снял аккумулятор. Общая стоимость похищенного составила около 10 тысяч рублей.



Стражи порядка остановили машину молодого человека и нашли в багажнике украденные вещи.



Сотрудники правоохранительных органов также установили причастность подозреваемого к краже аккумулятора с автомобиля «ВАЗ-2106» на улице Норильской, совершенной в середине мая.



- Возбуждены уголовные дела по признакам преступления по статье «Кража». Фигурант проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии