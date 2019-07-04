В нём будут физкультурный зал, термальный и игровой центры
В Иркутске на острове Юность будет создан Центр здорового семейного отдыха. Соответствующее соглашение заключено между городской администрацией и инвестором, сообщает пресс-служба мэрии.
По проекту Центр здорового семейного отдыха площадью 2400 квадратных метров будет включать в себя: термальный центр с несколькими видами парных, соляным залом, лечебными ваннами, бассейном, зонами отдыха и восстановления; детский игровой и развивающий центр; зал для занятий йогой, лечебной физкультурой и другими оздоровительными практиками, а также фитобар, семейное кафе, летнюю зону отдыха. Также будет выполнено благоустройство прилегающей территории.
Согласно условиям концессионного соглашения, срок создания Центра отдыха составляет 60 месяцев. Объём привлечённых инвестиций – 50 млн рублей.
Как отметили в комитете по управлению муниципальным имуществом, проект имеет социальную направленность. Центр станет первым объектом, который объединит на одной территории различные услуги в сфере здорового отдыха и развлечений. Помимо этого, в рамках реализации проекта будут созданы новые рабочие места, за счёт налоговых платежей бюджет города получит дополнительные доходы.
В Иркутске построят Центр здорового семейного отдыха
Общество, Фото:
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