Он построил комнату площадью 40 квадратных метров
В Иркутске владелец квартиры одного из домов в Академгородке воспользовался крышей соседней блок-секции, пристроив дополнительную жилую комнату площадью 40 квадратных метров. Так у мужчины появилась незаконная терраса. Товарищество собственников жилья, опасаясь провала крыши, обратилось в суд.
Свердловский районный суд Иркутска вынес решение о сносе террасы и обязал мужчину кровлю и фасад многоквартирного дома привести в первоначальное состояние.
Гражданин не спешил исполнить решение суда, в связи с чем был ограничен в праве выезда за пределы России, дважды привлечен к административной ответственности. Лишь после этого он выполнил решение суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.
Иркутянин незаконно построил себе террасу на крыше
Общество, Фото:
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