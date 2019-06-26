Иркутянин незаконно построил себе террасу на крыше

Он построил комнату площадью 40 квадратных метров



В Иркутске владелец квартиры одного из домов в Академгородке воспользовался крышей соседней блок-секции, пристроив дополнительную жилую комнату площадью 40 квадратных метров. Так у мужчины появилась незаконная терраса. Товарищество собственников жилья, опасаясь провала крыши, обратилось в суд.



Свердловский районный суд Иркутска вынес решение о сносе террасы и обязал мужчину кровлю и фасад многоквартирного дома привести в первоначальное состояние.



Гражданин не спешил исполнить решение суда, в связи с чем был ограничен в праве выезда за пределы России, дважды привлечен к административной ответственности. Лишь после этого он выполнил решение суда, сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



