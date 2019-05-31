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В Улан-Удэ открылся парк «Маленькая Бурятия»: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заброшенную территорию превратили в уютный сквер и интерактивный сад

Вчера, 30 мая, в Улан-Удэ по улице Революции 1905 года, дом 56 открылся новый парк «Маленькая Бурятия». Сквер создан фондом «Здоровье Бурятии» благодаря поддержке Русского географического общества, которое выделило грант в размере 700 тысяч рублей. Создание парка поддержали также преподаватели и студенты агрономического факультета БГСХА и другие неравнодушные люди.

Благодаря общим усилиям энтузиастов на заброшенной территории площадью почти 1000 кв. м. удалось создать уютный сквер. По количеству растений этот парк можно назвать микроботаническим садом.

Слова благодарности от председателя правления фонда «Здоровье Бурятии» Светланы Будашкаевой прозвучали в адрес преподавателей и студентов агрономического факультета БГСХА. Всем студентам, приложившим свою руку при работе над созданием парка, вручили благодарственные письма.

- Мы смогли превратить парк в интерактивный сад – есть природная зона лесостепь, тайга, которые мы высаживали вместе с нашими друзьями, партнёрами, Республиканским агентством лесного хозяйства, студентами и преподавателями сельхозакадемии. Также в нашем проекте есть 3D макет Республики Бурятия с описаниями и животными, есть сенсорная платформа «Республика Бурятия» - карта республики, которая выложена природными материалами. По ним дети могут бегать и получать таким образом сенсорный опыт. Есть пруд в виде озера Байкал. Мы постарались сделать так, чтобы в этом нашем парке было интересно всем, занимательно детям, но самое главное, чтобы люди получали удовольствие в черте города, наслаждаясь тем, как растут растения, как развиваются и, может быть, принимая участие в их уходе. Мы приглашаем всех, - сказала председатель правления фонда «Здоровье Бурятии» Светлана Будашкаева.

Парк будет открыт для горожан, для детских и взрослых групп каждый день с 9:00 до 19:00 часов. Занятия и экскурсии проводятся по предварительной договорённости.

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