Там состоится фестиваль «Кухни народов России»
Бурятия представит гастрономию на фестивале «Кухни народов России» в Пятигорске. Фестиваль призван раскрыть единство в многообразии гастрономических традиций народов России, сообщает пресс-служба минтуризма Бурятии.
Фестиваль «Кухни народов России» состоится 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства на площади Ленина в Пятигорске.
Мобильная буузная, в которой будут работать повара ресторана бурятской кухни в Москве, представит главное блюдо республики – буузы. Каждый желающий сможет продегустировать буузы, которые будут продавать с колёс.
Данный формат был создан в целях знакомства болельщиков, гостей России, приехавших на чемпионат мира по футболу, с разнообразной кухней регионов России.
В фестивальной зоне «Пикник» гости смогут попробовать первые блюда, в том числе наваристый шулэн из Бурятии.
Гостей фестиваля также ждут кулинарные мастер-классы и концерт российской группы «Uma2rman», которым завершится мероприятие.
Бурятскими буузами и шулэном накормят жителей Пятигорска
Общество, Фото:
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