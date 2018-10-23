Дизайнер из Бурятии представила коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

На Mercedes-Benz Fashion Week Russia 17 октября прошли показы выпускников направления «Мода» Британской высшей школы дизайна (Москва). Свои коллекции показали здесь 19 дизайнеров образовательного учреждения. В числе них презентовала свои работы и Валентина Тугутова, уроженка Бурятии.
Фотоотчёт с показов представил известный портал Тhe Вlueprint. На нескольких снимках запечатлена и коллекция дизайнера из республики.
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходила в столице России с 13 по 17 октября. Организаторы позиционируют шоу как «главное мероприятие в области моды в России и в Восточной Европе».
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае этого года на известном российском сайте о моде появился материал об уроженке Улан-Удэ Вале Тугутовой, которая переехала в Москву. Корреспондент отзывалась о девушке как о многообещающем дизайнере.