Дизайнер из Бурятии представила коллекцию на Mercedes-Benz Fashion Week Russia













Фотоотчёт с показов представил известный портал Тhe Вlueprint. На нескольких снимках запечатлена и коллекция дизайнера из республики.



Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia проходила в столице России с 13 по 17 октября. Организаторы позиционируют шоу как «главное мероприятие в области моды в России и в Восточной Европе».











