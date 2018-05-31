Дизайнер из Бурятии выпустила в Москве коллекцию одежды



На российском портале Buro 24/7 появилась статья об уроженке столицы Бурятии Вале Тугутовой, которая переехала в Москву. Корреспондент интернет-ресурса в материале отзывается о девушке как о многообещающем дизайнере. На сайте опубликован и первый лукбук (серия фотографий, представляющих оригинальные образы, созданные из дизайнерской одежды и аксессуаров одного или нескольких брендов – прим. ред.) улан-удэнки, съёмки которого прошли в песчаных дюнах в Африке.



О поисках



Переехав в Москву, девушка попробовала себя в фэшн-бизнесе, но потом решила поменять профиль и поступить в Британскую высшую школу дизайна, где в этом году заканчивает бакалавриат. Выпускная коллекция Вали — об экспериенсе, который знаком практически каждому. В ней говорится об открытии себя заново во время путешествия в другую страну. Темой для размышлений для Вали стала поездка в Северную Африку. Влияние страны выразилось в крое и силуэтах, приёмах изготовления вязаных изделий, а также в украшениях, которые девушка делает вручную из глины.



Валентина Тугутова об учёбе в Британии



После школы изначально я хотела изучать модный бизнес и маркетинг, но на тот момент достойных вариантов в Москве не нашла. Поэтому я решила выбрать Fashion Design в БВШД, чтобы понимать основу и разбираться в технической стороне. Это стало хорошей отправной точкой: мне дали понять, что возможно всё, на что способна твоя фантазия. Также в Британке устраивают коллаборации с действующими брендами, позволяют создавать капсульные коллекции с учётом их ДНК. Этот опыт показал, как нужно работать в команде и во многом познакомил с масс-маркетом. Сейчас я заканчиваю бакалавриат, и этот последний год моей учёбы был посвящён работе над выпускной коллекцией.



О коллекции



В основе моей коллекции — открытие себя в период путешествия, изучения новых культур и традиций. Я нашла вдохновение в своей поездке в Северную Африку, особенно в аутентичности Марокко. Для меня самое интересное в проекте — увидеть, как другая культура и традиции влияют на человека, будто поглощают, и вы становитесь в каком-то смысле её частью. Для меня всё началось с изучения местных жителей, в основном берберов, которые живут на этой земле около 10 тысяч лет. Берберское племя в традиционных костюмах и украшениях стало одной из отправных точек в плане кроя и силуэта. Также я включила в коллекцию отсылки к местной архитектуре, которые придали ей современный дух. Ещё здесь можно увидеть элементы одежды для путешествий, в стиле сафари, например, широкие брюки и поясные мешки. Это придало коллекции более расслабленное настроение.





Публикация от valya (@valentinatgtv) 29 Май 2018 в 11:03 PDT



О команде



Сейчас моя команда — это моя семья и друзья. Они не только всячески поддерживают и понимают меня, но и участвуют в процессе. Думаю, в будущем команда будет больше, но эта опора никуда не денется, сообщает портал Buro 24/7.

