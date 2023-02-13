Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни

Она оказалась в пятёрке худших российских регионов







Бурятия оказалась на 81 месте из 85-ти (данных о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пока нет – прим.), набрав 34,543 балла из ста возможных. В 2021-м этот показатель составлял 33,024 и тогда наша республика числилась в перечне 78-й.



В десятку худших, помимо четырёх вышеперечисленных регионов, также попали Архангельская и Курганская области, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия и Забайкалье. Иркутская область – на 60-ой строчке.



Сам рейтинг строился на основе комплексного учёта 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. По ним рассчитали рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и как критерий ранжирования регионов.



По сравнению с предыдущим годом состав первой двадцатки практически не изменился, отмечают авторы исследования. В неё попала республика Башкортостан, которая ранее была на 26 месте.



Отличительными чертами регионов, оказавшихся в десятке аутсайдеров, эксперты называют низкий уровень социально-экономического развития и высокий – безработицы и отставание по доходам населения. Сводный рейтинговый балл у всех субъектов РФ из последней десятки меньше 40 – это значительно ниже среднего по стране.



Агентство РИА Рейтинг представило очередной, 11-й по счёту рейтинг субъектов страны по качеству жизни. В ушедшем 2022 году его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. А замыкают этот список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.