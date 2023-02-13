13 февраля

12 февраля

Популярное

Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни

Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов

Агентство РИА Рейтинг представило очередной, 11-й по счёту рейтинг субъектов страны по качеству жизни. В ушедшем 2022 году его возглавили Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. А замыкают этот список Еврейская автономная область, Ингушетия и Тыва.

Бурятия оказалась на 81 месте из 85-ти (данных о ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пока нет – прим.), набрав 34,543 балла из ста возможных. В 2021-м этот показатель составлял 33,024 и тогда наша республика числилась в перечне 78-й.
 
В десятку худших, помимо четырёх вышеперечисленных регионов, также попали Архангельская и Курганская области, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкессия и Забайкалье. Иркутская область – на 60-ой строчке.

Сам рейтинг строился на основе комплексного учёта 67 показателей, оценивающих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. По ним рассчитали рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и как критерий ранжирования регионов.
 
По сравнению с предыдущим годом состав первой двадцатки практически не изменился, отмечают авторы исследования. В неё попала республика Башкортостан, которая ранее была на 26 месте.
 
Отличительными чертами регионов, оказавшихся в десятке аутсайдеров, эксперты называют низкий уровень социально-экономического развития и высокий – безработицы и отставание по доходам населения. Сводный рейтинговый балл у всех субъектов РФ из последней десятки меньше 40 – это значительно ниже среднего по стране. 
рейтинг качество жизни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
В Монголию из Бурятии отправилась первая в этом году партия овса
Экономика, 13.02.2023
Вся продукция соответствует международным карантинным фитосанитарным требованиям
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Пятая с конца: Бурятия вновь угодила в число аутсайдеров по качеству жизни
Экономика, 13.02.2023
Она оказалась в пятёрке худших российских регионов
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
В Бурятию прилетел первый в новом году чартерный рейс со 158 туристами
Экономика, 12.02.2023
За неделю они познакомятся с главными достопримечательностями республики
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Бензин в Бурятии оказался самым дешёвым на Дальнем Востоке
Экономика, 10.02.2023
Литр автотоплива в республике обойдётся в среднем в 51 рубль 62 копейки 
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Жители Бурятии стали втрое чаще покупать электрокары
Экономика, 10.02.2023
Их число в республике за два года заметно увеличилось
Около Иркутска создадут курорт с яхтенной мариной полного цикла
Около Иркутска создадут курорт с яхтенной мариной полного цикла
Экономика, 09.02.2023
Идёт работа над проектом туристического кластера «Иркутск – Тальцы»
Бурятия обогнала по бедности Забайкалье
Бурятия обогнала по бедности Забайкалье
Экономика, 09.02.2023
Они вместе с ЕАО оказались самыми нищими регионами
Каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха увольнения
Каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха увольнения
Экономика, 08.02.2023
Также работники боятся агрессии со стороны руководства
В Бурятии появится майнинговый центр почти за миллиард рублей
В Бурятии появится майнинговый центр почти за миллиард рублей
Экономика, 08.02.2023
Тариф на электроэнергию для предприятия пообещали снизить вдвое 
Иркутский аэропорт планируют перенести
Иркутский аэропорт планируют перенести
Экономика, 08.02.2023
Строительство поддержит минтранс РФ
В Бурятии завершилось масштабное строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса
В Бурятии завершилось масштабное строительство второй очереди Восточно-Сибирского свинокомплекса
Экономика, 07.02.2023
Проект позволит закрыть потребность республики в высококачественном мясе и создать новые рабочие места
В Бурятии благоустроят туристические места
В Бурятии благоустроят туристические места
Экономика, 07.02.2023
На эти цели в республике выделят почти 20 миллионов рублей
Гусиноозёрск и Закаменск поделят 155 млн на благоустройство городской среды
Гусиноозёрск и Закаменск поделят 155 млн на благоустройство городской среды
Экономика, 07.02.2023
Ранее оба города одержали победу во всероссийском конкурсе по благоустройству малых городов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^