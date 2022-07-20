В Бурятии обнаружили возбудителя сальмонеллы в фарше

Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции



За полгода в Бурятии исследовали более 250 образцов мясных продуктов. По санитарно-химическим, физико-химическим, паразитологическим показателям все исследованные образцы соответствовали нормативам. Несоответствие мясной продукции обязательным требованиям установлено по микробиологическим показателям в 3% проб, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В селе Сотниково Иволгинского района изъяли 66 кг мясной продукции, оказавшейся небезопасной.



- По результатам контрольно-надзорного мероприятия, проведённого в отношении ООО «Дархан», осуществляющего деятельность в цехе мясных полуфабрикатов, расположенном в селе Сотниково, из оборота изъято и утилизировано 66 кг мясной продукции, в том числе фарша мясного, не соответствующего нормативам по микробиологическому показателю безопасности. Обнаружено наличие патогенной микрофлоры — возбудителя кишечной инфекции сальмонеллы, - сообщает управление Роспотребнадзора.



Всего с начала года управлением снято с реализации четыре партии некачественной мясной продукции общим весом более 86 кг. По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к административной ответственности, наложен запрет на продажу такой продукции.



