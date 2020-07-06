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Глава Ростуризма посетила нефритовую фабрику в промышленном парке

Глава Ростуризма посетила нефритовую фабрику в промышленном парке
Бизнес,  Фото:egov-buryatia.ru/minprom
Сотрудники «Ориентал Вэй» провели для главы Ростуризма экскурсию на производство и по выставочным залам

Сегодня очевидно – пандемия коронавируса внесла кардинальные перемены во все сферы жизни. Но крупные промышленные предприятия республики смогли устоять под напором коварного заболевания.

1 июля открылась для посетителей фабрика «Ориентал Вэй», специализирующаяся на изготовлении и реализацией ювелирных изделий из нефрита, который добывает «Забайкальское горнорудное предприятие». Фабрика, несомненно, понесла определённые убытки в период пандемии. Дело в том, что «Ориентал Вэй» позиционирует себя как объект промышленного туризма, но сегодня, понятно, поток туристов снизился до нуля, а ведь основной вид её деятельности – розничная торговля изделиями из нефрита, ориентированная в первую очередь на гостей региона.

Тем не менее, предприятие продолжает работать на полную мощность – руководству удалось не потерять численность коллектива, сохранив при этом прежний уровень заработной платы работников.

- Сейчас, в продолжающийся период самоизоляции, руководство предприятия, чтобы избежать сбоев в рабочем процессе, приняло решение о разделении производства на две смены, что позволяет не прерывать работу компании, при этом максимально обеспечив безопасность своих сотрудников, - рассказала «Байкал-Daily» начальник отдела продаж «Ориентал Вэй» Светлана Петрова.

Сотрудники «Ориентал Вэй» ознакомили делегацию главы Ростуризма Зарины Догузовой с производственными возможностями предприятия, продемонстрировали образцы камней и ювелирные изделия. Гостья особое внимание уделила цельным браслетам из белого нефрита.

По словам Светланы Петровой, глава Ростуризма наслышана о нефрите, его разновидностях и предназначении, но во время экскурсии по выставочным залам Зарину Догузову особенно восхитили образцы белого нефрита и его оттенки – молочные и медовые.

Делегации также показали образцы художественных изделий из частной коллекции мастеров XVII-XVIII веков, хранящиеся в залах фабрики. Гостям рассказали не только о ключевых этапах производства изделий из «камня Маори», но и о философии нефрита, его сакральных смыслах, об истории обретении камня и исторических вехах нефритовой отрасли Бурятии.

Кстати, шоурум фабрики уже раскрыл двери для гостей, и желающие могут посетить магазины, которые находятся при фабрике, и приобрести понравившиеся изделия.

В завершении осмотра представители фабрики рассказали главе Ростуризма о потребности в мерах государственной поддержки для дальнейшего развития предприятия после ограничительных мер, введённых в республике в марте из-за пандемии коронавируса.

Глава Ростуризма Зарина Догузова (в центре) и представители нефритовой фабрики

Глава Ростуризма особое внимание уделила цельным браслетам из белого нефрита



нефрит Ростуризм ЗГРП
 
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