Глава Ростуризма посетила нефритовую фабрику в промышленном парке

В завершении осмотра представители фабрики рассказали главе Ростуризма о потребности в мерах государственной поддержки для дальнейшего развития предприятия после ограничительных мер, введённых в республике в марте из-за пандемии коронавируса.





Глава Ростуризма Зарина Догузова (в центре) и представители нефритовой фабрики





Глава Ростуризма особое внимание уделила цельным браслетам из белого нефрита

Сегодня очевидно – пандемия коронавируса внесла кардинальные перемены во все сферы жизни. Но крупные промышленные предприятия республики смогли устоять под напором коварного заболевания.1 июля открылась для посетителей фабрика «Ориентал Вэй», специализирующаяся на изготовлении и реализацией ювелирных изделий из нефрита, который добывает «Забайкальское горнорудное предприятие». Фабрика, несомненно, понесла определённые убытки в период пандемии. Дело в том, что «Ориентал Вэй» позиционирует себя как объект промышленного туризма, но сегодня, понятно, поток туристов снизился до нуля, а ведь основной вид её деятельности – розничная торговля изделиями из нефрита, ориентированная в первую очередь на гостей региона.Тем не менее, предприятие продолжает работать на полную мощность – руководству удалось не потерять численность коллектива, сохранив при этом прежний уровень заработной платы работников.- Сейчас, в продолжающийся период самоизоляции, руководство предприятия, чтобы избежать сбоев в рабочем процессе, приняло решение о разделении производства на две смены, что позволяет не прерывать работу компании, при этом максимально обеспечив безопасность своих сотрудников, - рассказала «Байкал-Daily» начальник отдела продаж «Ориентал Вэй» Светлана Петрова.Сотрудники «Ориентал Вэй» ознакомили делегацию главы Ростуризма Зарины Догузовой с производственными возможностями предприятия, продемонстрировали образцы камней и ювелирные изделия. Гостья особое внимание уделила цельным браслетам из белого нефрита.По словам Светланы Петровой, глава Ростуризма наслышана о нефрите, его разновидностях и предназначении, но во время экскурсии по выставочным залам Зарину Догузову особенно восхитили образцы белого нефрита и его оттенки – молочные и медовые.Делегации также показали образцы художественных изделий из частной коллекции мастеров XVII-XVIII веков, хранящиеся в залах фабрики. Гостям рассказали не только о ключевых этапах производства изделий из «камня Маори», но и о философии нефрита, его сакральных смыслах, об истории обретении камня и исторических вехах нефритовой отрасли Бурятии.Кстати, шоурум фабрики уже раскрыл двери для гостей, и желающие могут посетить магазины, которые находятся при фабрике, и приобрести понравившиеся изделия.