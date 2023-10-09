Камни обратили в доход государства
В Иркутске у руководителя коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, изъяли свыше 15 тонн незаконно добытого нефрита. Минеральные камни мужчина хранил во дворе своего частного дома.
При этом документы, подтверждающие законность добычи и оборота изъятых полудрагоценных пород камней, представлены не были.
- В соответствии с требованиями закона недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
На этом основании прокурор отправил в суд заявление о признании изъятого нефрита бесхозяйным и впоследствии обращение его в доход государства.
Октябрьский районный суд Иркутска иск удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.
Иркутский бизнесмен незаконно хранил свыше 15 тонн нефрита у себя во дворе
Происшествия, Фото:
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