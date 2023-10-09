Иркутский бизнесмен незаконно хранил свыше 15 тонн нефрита у себя во дворе

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Камни обратили в доход государства



В Иркутске у руководителя коммерческой организации, занимающейся добычей полезных ископаемых, изъяли свыше 15 тонн незаконно добытого нефрита. Минеральные камни мужчина хранил во дворе своего частного дома.



При этом документы, подтверждающие законность добычи и оборота изъятых полудрагоценных пород камней, представлены не были.



- В соответствии с требованиями закона недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



На этом основании прокурор отправил в суд заявление о признании изъятого нефрита бесхозяйным и впоследствии обращение его в доход государства.



Октябрьский районный суд Иркутска иск удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу его исполнение будет проконтролировано прокуратурой района.





