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Улан-удэнец взял у прохожего велосипед покататься и уехал на нём

Улан-удэнец взял у прохожего велосипед покататься и уехал на нём
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Грабителя поймали росгвардейцы

В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что неизвестный похитил велосипед у мужчины возле магазина в пригородном микрорайоне Хойтобэе и скрылся в неизвестном направлении. 

Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисков задержали подозреваемого. Они обнаружили его на федеральной трассе возле села Нур-Селение,

В ходе разбирательства задержанный 25-летний парень сознался в грабеже. Он попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нём.

- Задержанный, ранее судимый улан-удэнец похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по факту грабежа. 
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