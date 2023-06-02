Улан-удэнец взял у прохожего велосипед покататься и уехал на нём

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Грабителя поймали росгвардейцы



В полицию Улан-Удэ поступило сообщение о том, что неизвестный похитил велосипед у мужчины возле магазина в пригородном микрорайоне Хойтобэе и скрылся в неизвестном направлении.



Сотрудники вневедомственной охраны, получив ориентировку на угнанный велосипед, в ходе поисков задержали подозреваемого. Они обнаружили его на федеральной трассе возле села Нур-Селение,



В ходе разбирательства задержанный 25-летний парень сознался в грабеже. Он попросил у мужчины велосипед прокатиться, а затем уехал на нём.



- Задержанный, ранее судимый улан-удэнец похищенный велосипед стоимостью 20 тысяч рублей спрятал в поле для дальнейшей реализации, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по факту грабежа.

