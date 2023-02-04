В Иркутской области потушили пожар на рынке





В Братске потушили пожар, который произошёл в павильоне на территории рынка. Площадь, пройденная огнём, составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.- Специалисты отмечают, что пожар вовремя обнаружили и сообщили в оперативную службу. Если бы возгорание случилось в ночное время и пожар заметили бы не сразу, то последствия могли бы быть серьёзнее, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.На месте работают дознаватели МЧС России. Причина устанавливается.