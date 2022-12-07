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В Иркутской области сноубордист погиб под снежной лавиной

В Иркутской области сноубордист погиб под снежной лавиной
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Проводится доследственная проверка

3 декабря в районе горы Валунная Слюдянского района Иркутской области сошла снежная лавина. Инцидент произошёл во время спуска туристов и их гидов по необорудованной трассе. В результате под лавиной погиб 40-летний сноубордист.

Сотрудники начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека». Устанавливаются причины и условия произошедшей трагедии.

- Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Будет изучена документация по осуществлению турагентской и туроператорской деятельности, а также проведена судебно-медицинская экспертиза по установлению причины смерти потерпевшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 декабря в Бурятии лавина сошла в ущелье Мамай. Пострадал один человек, которого вывезли частным вертолётом. 
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