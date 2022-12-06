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В Бурятии турист попал под лавину

В Бурятии турист попал под лавину
Происшествия,  Фото:БПСО
Пострадавшего эвакуируют на вертолёте

Сегодня, 6 декабря, в ущелье Мамай в районе озера Теневое в Кабанском районе Бурятии сошла лавина. По предварительной информации, пострадал один человек.

О сходе снежной массы сообщил участник туристской группы. Он обратился в МЧС в 15:20.

Для оказания помощи были приведены в готовность спасатели Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Чтобы добраться до места происшествия, им бы потребовалось преодолеть порядка 150 км.

Однако помощь профессиональных спасателей в итоге не потребовалась.

- Заявитель повторно обратился в БПСО и сообщил что помощь не требуется. Пострадавший эвакуируется на частном вертолёте в населённый пункт Новоснежная Иркутской области, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Информация уточняется.
лавины

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