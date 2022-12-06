В Бурятии турист попал под лавину

Пострадавшего эвакуируют на вертолёте



Сегодня, 6 декабря, в ущелье Мамай в районе озера Теневое в Кабанском районе Бурятии сошла лавина. По предварительной информации, пострадал один человек.



О сходе снежной массы сообщил участник туристской группы. Он обратился в МЧС в 15:20.



Для оказания помощи были приведены в готовность спасатели Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России. Чтобы добраться до места происшествия, им бы потребовалось преодолеть порядка 150 км.



Однако помощь профессиональных спасателей в итоге не потребовалась.



- Заявитель повторно обратился в БПСО и сообщил что помощь не требуется. Пострадавший эвакуируется на частном вертолёте в населённый пункт Новоснежная Иркутской области, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Информация уточняется.

