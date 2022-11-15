15 ноября

14 ноября

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В Иркутске супруги отдали мошенникам 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов

В Иркутске супруги отдали мошенникам 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мошенники представились дочерью пожилых супругов и сотрудником полиции

В дежурную часть полиции обратился внук семейной пары из Октябрьского района Иркутска. Мужчина рассказал, что мошенники обманом уговорили его бабушку и дедушку отдать курьеру крупную сумму. Всего пожилая семейная пара лишилась 200 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов.

Вечером 14 ноября на стационарный телефон пенсионеров позвонила неизвестная женщина. Выдавая себя за дочь пенсионеров, она рассказала, что якобы получила травмы в автомобильной аварии, произошедшей по её вине. Далее звонившая передала телефон мужчине, который назвался сотрудником МВД. Он попросил собрать спальные принадлежности и одежду для их «дочери», которую будут доставлять в больницу. Кроме того, мужчина предложил отправить вместе с этим деньги – для проведения дорогостоящей операции выдуманным пострадавшим в несуществующем ДТП. По его словам, это поможет их «дочери» избежать уголовной ответственности.

За время разговора, как по стационарному, так и по мобильному телефону, мошенники всё время заставляли писать пенсионеров различные заявления, чтобы те не имели возможности связаться с реальными родственниками.

В итоге доверчивые пенсионеры собрали все имеющиеся деньги, и передали их неизвестному мужчине, который прибыл к подъезду.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативники ведут розыск лиц, причастных к содеянному, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 
мошенничество

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