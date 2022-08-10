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В Бурятии потушили лесной пожар

В Бурятии потушили лесной пожар
Происшествия, 
Возгорание ликвидировали в первые часы

Накануне, 9 августа, в Баргузинском районе Бурятии из-за неосторожного обращения людей с огнём возник лесной пожар.

- На тушении работали сотрудников лесной охраны. Задействована одна лесопожарная машина. Площадь, пройденная огнём, составила 0,06 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Сотрудники лесной охраны ликвидировали возгорание в первые часы, не допустив распространение огня на большую площадь.

На утро 10 августа новых возгораний в лесах республик не зарегистрировано.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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