Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу, расстрелявшему пару в машине





Как выяснил «Байкал-Daily», апелляцию рассматривали в Верховном суде Бурятии, потому что такое решение вынес Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. Всё потому, что родственник убитой работает в суде в Забайкальском крае. Чтобы обеспечить беспристрастность, дело и было передано из Забайкалья в соседнюю Бурятию.





