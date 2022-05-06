Верховный суд Бурятии ужесточил наказание читинцу, расстрелявшему пару в машине

Верховный суд Бурятии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении 57-летнего слесаря-сантехника читинской управляющей компании, который расстрелял пару, сидевшую в машине, из-за их громкой музыки.
Ранее, в ноябре 2021 года, Центральный районный суд Читы признал его виновным в убийстве, покушении на убийство двух лиц, а также незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Его приговорили к 18-ти годам колонии строгого режима.
На место преступления непосредственно после его совершения выезжал заместитель прокурора Забайкальского края Арсалан Дамдинжапов. Уголовное дело расследовано следователями Следственного комитета России.
Убийство произошло в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького в Чите. Обозлённый мужчина вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью. Он вышел во двор и трижды выстрелил в сидевших в автомобиле мужчину и женщину. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в шею женщины.
От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасли благодаря оказанной медицинской помощи.
Мотивом убийство стало недовольство владельца ружья громкой музыкой из салона автомашина в ночное время.
Прокуратура Центрального района Читы сочла 18-летний срок осуждённому слишком мягким наказанием. Прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке, указав на то, что суд первой инстанции не учёл отягчающее обстоятельство – совершение преступлений с использованием оружия.
Верховный суд Бурятии удовлетворил апелляционное представление прокурора и усилил наказание до 18 лет и 6 месяцев лишения свободы.
- Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Как выяснил «Байкал-Daily», апелляцию рассматривали в Верховном суде Бурятии, потому что такое решение вынес Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в Кемерове. Всё потому, что родственник убитой работает в суде в Забайкальском крае. Чтобы обеспечить беспристрастность, дело и было передано из Забайкалья в соседнюю Бурятию.