Пара ночью громко слушали музыку, сидя в машине возле дома
7 июля сотрудники уголовного розыска в Чите задержали подозреваемого в убийстве женщины и покушении на убийство мужчины.
Как сообщал «Байкал-Dailу», убийство произошло ранним утром 6 июля. В полицию поступило сообщение о стрельбе во дворе дома на улице Горького. Приехавшие сотрудники обнаружили в припаркованном автомобиле тело застреленной женщины. Также с места происшествия в больницу доставили мужчину с огнестрельными ранениями.
- Спустя несколько часов после совершения преступления полицейские установили личность возможного подозреваемого. Ночью при силовой поддержке Росгвардии мужчина был задержан в частном секторе микрорайона Каштак, где скрывался от полиции. Им оказался ранее судимый 57-летний читинец, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Во время обыска полицейские нашли самодельное ружьё.
Задержанный признался в убийстве. Он рассказал, что мужчина и женщина ночью несколько раз подъезжали к его дому на автомобиле и громко слушали музыку. Тогда он не выдержал, схватил ружьё и пошёл разбираться.
В настоящее время с задержанным работают сотрудники полиции и следователи. Возбуждено уголовное дело.
В Чите задержали мужчину, расстрелявшего женщину из-за громкой музыки
Происшествия, Фото:
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