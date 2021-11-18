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Читинского сантехника, расстрелявшего женщину из-за музыки, посадили на 18 лет

Читинского сантехника, расстрелявшего женщину из-за музыки, посадили на 18 лет
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки

В Чите 57-летний слесарь-сантехник управляющей компании, убивший женщину из-за громкой музыки, предстал перед судом.

Преступление произошло в ночь с 5 на 6 июля во дворе дома по улице Горького. Сантехник взял обрез гладкоствольного ружья 32 калибра, заряженного патронами с картечью, и вышел во двор. Он трижды выстрелил в автомобиль, в котором сидели мужчина и женщина. Первый и третий выстрелы пришлись в левую часть груди и лицо мужчине, второй – в область шеи женщины.

От полученного ранения женщина скончалась на месте. Жизнь мужчины спасли медики.

Как оказалось, сантехнику не понравилась громкая музыка, которая доносилась из салона машины ночью.

Его задержали на следующий день. Выяснилось, что оружие он хранил незаконно. 

- Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также ограничением свободы сроком на 1,5 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Приговор не вступил в законную силу.
убийство

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