



Вечером 18 апреля в селе Кабанск в Бурятии произошёл крупный пожар на территории церкви. Огонь и дым были видно издалека.- Сигнал о возгорании надворных построек на территории церкви поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в 19.34 часов, - сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».