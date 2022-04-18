Вечером 18 апреля в селе Кабанск в Бурятии произошёл крупный пожар на территории церкви. Огонь и дым были видно издалека.
- Сигнал о возгорании надворных построек на территории церкви поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в 19.34 часов, - сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».
К тушению привлечены 11 пожарных и четыре единицы техники.
Причины возгорания, а также подробности уточняются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2021 года в селе Тэгда местный житель поджёг церковь.
Осенью 2020 года в селе Сотниково во время грозы молния ударила в колокольню, в результате чего произошёл взрыв в церкви. В храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, была разрушена одна балка колокольни, и оторвалась кровля.