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В Бурятии произошёл крупный пожар на территории церкви

В Бурятии произошёл крупный пожар на территории церкви
Происшествия,  Фото:"Кабанск-инфо"
Огонь и дым были видны издалека

Вечером 18 апреля в селе Кабанск в Бурятии произошёл крупный пожар на территории церкви. Огонь и дым были видно издалека.

- Сигнал о возгорании надворных построек на территории церкви поступил в Единую дежурно-диспетчерскую службу района в 19.34 часов, - сообщается в районной группе «Кабанск-инфо».

 
К тушению привлечены 11 пожарных и четыре единицы техники.

Причины возгорания, а также подробности уточняются.

Как сообщал «Байкал-Daily», в мае 2021 года в селе Тэгда местный житель поджёг церковь.

Осенью 2020 года в селе Сотниково во время грозы молния ударила в колокольню, в результате чего произошёл взрыв в церкви. В храме отвалилась штукатурка, сгорела вся проводка, была разрушена одна балка колокольни, и оторвалась кровля.

пожар церковь

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