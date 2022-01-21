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Забайкалец убил знакомого одним ударом ножа

Забайкалец убил знакомого одним ударом ножа
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Молодой человек скончался в больнице

22-летнему жителю посёлка Ксеньевка Могочинского района Забайкальского края предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По данным уголовного дела, 18 января в посёлке Ксеньевка во время совместного распития алкоголя обвиняемый ударил ножом 25-летнего молодого человека. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу, где на следующий день он скончался.

Следователи задержали подозреваемого. При допросе задержанный признался во всём и рассказал об обстоятельствах совершённого преступления.

Вчера молодого человека заключили под стражу.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю. 
убийство

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