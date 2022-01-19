Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя

Преступление произошло на фоне распития алкоголя



Жительница села Бальзино Дульдургинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве сожителя.



По версии следствия, 21 ноября 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила своего 41-летнего сожителя.



Преступление было совершено в доме обвиняемой. Во время ссоры между гражданскими супругами, которые оба были пьяны, женщина нанесла удар сожителю ножом в грудь, отчего тот скончался.



- Следователи провели комплекс следственных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств совершнного преступления, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

