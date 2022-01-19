Преступление произошло на фоне распития алкоголя
Жительница села Бальзино Дульдургинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве сожителя.
По версии следствия, 21 ноября 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила своего 41-летнего сожителя.
Преступление было совершено в доме обвиняемой. Во время ссоры между гражданскими супругами, которые оба были пьяны, женщина нанесла удар сожителю ножом в грудь, отчего тот скончался.
- Следователи провели комплекс следственных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств совершнного преступления, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 19.01.2022
Преступление произошло на фоне распития алкоголя
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай
Деревья вырубили за 113 микрорайоном
Заболели пациенты и медицинские работники
Незаконные лесорубы уничтожили множество сосен
Пострадавших нет
Автоавария случилась на «зебре»
Из огня вынесли газовые баллоны
Трагедия произошла ночью
Спасатели были на связи с заблудившимся
Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой
У пропавших рыбаков, как выяснилось, сломался снегоход
Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать
Также мужчину лишили водительских прав