 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 января

18 января

Популярное

Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя

Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Происшествия,  Фото:pexels.com
Преступление произошло на фоне распития алкоголя

Жительница села Бальзино Дульдургинского района Забайкальского края обвиняется в убийстве сожителя.

По версии следствия, 21 ноября 2021 года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убила своего 41-летнего сожителя.

Преступление было совершено в доме обвиняемой. Во время ссоры между гражданскими супругами, которые оба были пьяны, женщина нанесла удар сожителю ножом в грудь, отчего тот скончался.

- Следователи провели комплекс следственных и иных мероприятий для установления всех обстоятельств совершнного преступления, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
убийство Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Забайкалка предстанет перед судом за убийство сожителя
Происшествия, 19.01.2022
Преступление произошло на фоне распития алкоголя 
Житель Бурятии на празднике в честь рождения дочери совершил убийство
Житель Бурятии на празднике в честь рождения дочери совершил убийство
Происшествия, 18.01.2022
Молодой человек, ставший отцом, убил агрессивного гостя
В Монголии зафиксировали сильное землетрясение
В Монголии зафиксировали сильное землетрясение
Происшествия, 18.01.2022
Подземные толчки ощутили жители аймака Говь-Алтай
В пригороде Улан-Удэ неизвестные рубят лес
В пригороде Улан-Удэ неизвестные рубят лес
Происшествия, 18.01.2022
Деревья вырубили за 113 микрорайоном
В Бурятии произошла вспышка коронавируса в больнице
В Бурятии произошла вспышка коронавируса в больнице
Происшествия, 18.01.2022
Заболели пациенты и медицинские работники
В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб на 3 млн
В Иркутской области группа «чёрных» лесорубов нанесла ущерб на 3 млн
Происшествия, 18.01.2022
Незаконные лесорубы уничтожили множество сосен
Мужчина заблудился в лесу в 113 квартале Улан-Удэ
Мужчина заблудился в лесу в 113 квартале Улан-Удэ
Происшествия, 18.01.2022
Спасатели были на связи с заблудившимся
В Бурятии работник угнал и сломал фронтальный погрузчик
В Бурятии работник угнал и сломал фронтальный погрузчик
Происшествия, 18.01.2022
Работник угнал спецтехнику, поленившись пешком идти за водой
В Бурятии на Байкале спасли двух рыбаков
В Бурятии на Байкале спасли двух рыбаков
Происшествия, 18.01.2022
У пропавших рыбаков, как выяснилось, сломался снегоход  
В Бурятии мужчина уничтожил лиственницы ради коры
В Бурятии мужчина уничтожил лиственницы ради коры
Происшествия, 18.01.2022
Сами деревья «чёрный лесоруб» даже не планировал забирать

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^