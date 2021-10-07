В Иркутской области поймали похитителей 20 майнинговых машин

Ущерб составил почти два миллиона рублей



В Иркутской области задержали четверых жителей Иркутского района, укравших около 20 машин для майнинга криптовалюты.



Кража произошла в сентябре в селе Грановщина под Иркутском. Воры взломали металлический контейнер и украли майнинговые машины общей стоимостью около двух миллионов рублей.



Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили потенциальные места сбыта украденного имущества и вышли на след подозреваемых. Ими оказались четыре иркутянина, в том числе два подростка, 16 и 17 лет.



По одной из версий, 25-летний организатор пообещал подельникам деньги за кражу.



- Украденное оборудование молодой человек попытался вывезти из своего жилища, однако его действия своевременно пресекли оперативники. Всего у злоумышленника изъято порядка двух десятков машин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».



- Основному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.





