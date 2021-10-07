Ущерб составил почти два миллиона рублей
В Иркутской области задержали четверых жителей Иркутского района, укравших около 20 машин для майнинга криптовалюты.
Кража произошла в сентябре в селе Грановщина под Иркутском. Воры взломали металлический контейнер и украли майнинговые машины общей стоимостью около двух миллионов рублей.
Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, проверили потенциальные места сбыта украденного имущества и вышли на след подозреваемых. Ими оказались четыре иркутянина, в том числе два подростка, 16 и 17 лет.
По одной из версий, 25-летний организатор пообещал подельникам деньги за кражу.
- Украденное оборудование молодой человек попытался вывезти из своего жилища, однако его действия своевременно пресекли оперативники. Всего у злоумышленника изъято порядка двух десятков машин, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража». Кроме того, полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
- Основному фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области поймали похитителей 20 майнинговых машин
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